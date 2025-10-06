Der Chipentwickler gibt eine umfangreiche Partnerschaft mit OpenAI bekannt, die AMD in den kommenden Jahren milliardenschwere Umsätze beschert. Dazu kommt OpenAI auch als Investor an Bord. Anleger reagieren begeistert auf die Meldungen, die Anteilsscheine springen hoch Ausrufezeichen von AMD: Der Chipentwickler hat eine bedeutende, mehrjährige Partnerschaft mit OpenAI, dem Entwickler des Chatbots ChatGPT, bekanntgegeben. Gegenstand der Zusammenarbeit ist der Ausbau von Infrastruktur für Anwendungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
