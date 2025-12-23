© Foto: Weng Lei - HPICUS-Präsident Trump erlaubt den Verkauf von Nvidia-Chips nach China und signalisiert auch grünes Licht für AMD. Während Nvidia in China aber nicht auf die ganz große Gegenliebe stößt, könnte es beim AMD anders aussehen! Der globale KI-Chipmarkt wird bislang klar von Nvidia dominiert. Doch ausgerechnet in China, einem der wichtigsten Wachstumsmärkte für Rechenzentrums- und KI-Infrastruktur, scheint Nvidia den Fuß nicht mehr so richtig in die Tür zu bekommen. Zwar hat US-Präsident Donald Trump Anfang des Monats den Verkauf von Nvidias H200-Chips nach China genehmigt und betont, dass derselbe Ansatz auch für AMD, Intel und andere US-Konzerne gelten solle. Doch diese politische Zusage garantiert …Den vollständigen Artikel lesen
