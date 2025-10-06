Der Bau der beiden Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 41 Megawatt sowie Batteriespeicher mit 29 Megawattstunden Gesamtkapazität soll in Kürze beginnen. Die Kreditfazilität ist speziell auf die Anforderungen von Grünstromspeichern in Kombination mit Photovoltaik-Anlagen konzipiert. Suncatcher hat sich eine Kreditfazilität zur Finanzierung von kombinierten Phtovoltaik-Speicher-Projekten in Deutschland in Höhe von zwölf Millionen Euro gesichert. Die Brückenfinanzierung ermögliche die Realisierung von zwei baureifen Projekten, wie der in Berlin ansässige unabhängige Stromerzeuger (IPP) und Projektentwickler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
