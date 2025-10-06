Der US-Zahlungsdienstleister PayPal will die wichtige Weihnachtssaison nutzen, um seine Marktposition im "Buy Now, Pay Later"-Segment (BNPL) weiter auszubauen. Zudem forciert der Bezahldienstleister auch das stationäre Geschäft. Und auch charttechnisch hellt sich das Bild weiter auf.Ab sofort erhalten US-Kunden von PayPal fünf Prozent Cashback auf alle BNPL-Käufe, die bis zum 31. Dezember 2025 über PayPal abgewickelt werden. Das Angebot gilt sowohl online als auch im stationären Handel und muss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
