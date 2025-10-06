Die Palantir-Aktie ist zuletzt deutlich unter Druck geraten und hat am Freitag um -7% verloren. Das steckt hinter dem Abverkauf, und so kann es jetzt mit dem Tech-Highflyer weitergehen. Sicherheitslücke bei Palantir Am Freitag hat eine überraschende Nachricht die Aktien von Palantir um -7% einbrechen lassen. Konkret geht es dabei um eine Sicherheitslücke in der Software für das US-Militär. Diese Anwendung mit dem Namen NGC2 - eine Plattform zur Vernetzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de