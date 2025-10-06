Die US-Börsen finden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung. Der Leitindex Dow Jones Industrial verliert im frühen Handel 0,2 Prozent. Deutlich nach oben geht es hingegen bei den Tech-Werten. Der technologielastige Nasdaq 100 kann 0,9 Prozent zulegen. News aus dem KI-Sektor sorgen hier für positive Stimmung.Einen kräftigen Kurssprung kann die Aktie von AMD hinlegen. Sie ist mit einem Plus von 28,5 Prozent der unangefochtene Top-Gewinner des Tages im Nasdaq 100. Das Papier profitierte von der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
