© Foto: OpenAI

Mit zwei Teasern hat Tesla vor der Präsentation eines neuen Produkts am Dienstag einen Countdown initiiert, der Investoren weltweit elektrisiert. Schon im Vorfeld reagiert der Markt: Die Aktie zog deutlich an!Kurz vor der Präsentation eines neuen Produktes am Dienstag hat Tesla ein Zeichen gesetzt: Mit zwei kryptischen Teasern hat der Elektropionier einen Countdown initiiert, der Investoren weltweit elektrisiert. Ein Video zeigt ein Rad samt der Zahl "10/7", ein zweites gewährt nur einen Blick auf Scheinwerfer, offenbar aus einem Fahrzeug. Schon im Vorfeld reagiert der Markt darauf euphorisch: Die Tesla-Aktie zog im außerbörslichen Handel deutlich an. Einige Marktteilnehmer sehen darin eine …