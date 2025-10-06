Die Aktie von Tesla gehört zum Wochenauftakt zu den stärksten Werten des Tages im Technologiewerte-Index Nasdaq 100. Mit einem Plus von mehr als vier Prozent ist Tesla hinter AMD und Palantir enorm gefragt. Tesla hat auf der Social-Media-Plattform X Teaservideos veröffentlicht, das Spekulationen auslöste.Tesla hat auf X zwei kurze Teaservideos veröffentlicht und damit Spekulationen über die Vorstellung eines neuen Modells ausgelöst. Im ersten Clip, der am Sonntag erschien, ist ein sich drehendes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
