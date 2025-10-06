ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Analyst Matthew Weston beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Verschreibungstrends von Adipositas-GLP-1-Präparaten auf dem US-Markt./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 10:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 10:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DK0062498333
© 2025 dpa-AFX-Analyser