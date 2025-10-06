EQS-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Personalie

Noratis AG: Aufsichtsratsvorsitzender scheidet vorzeitig auf eigenen Wunsch aus - Gerichtliche Bestellung von Jürgen Overath geplant



Ad hoc-Mitteilung Noratis AG

Eschborn

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Noratis AG: Aufsichtsratsvorsitzender scheidet vorzeitig auf eigenen Wunsch aus - Gerichtliche Bestellung von Jürgen Overath geplant Eschborn, 6. Oktober 2025 - Der Aufsichtsratsvorsitzende der Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4/ WKN: A2E4MK) ("Noratis"), Herr Daniel Löhken, hat heute dem Vorstand mitgeteilt, dass er sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf des 16. Oktober 2025 niederlegt. Es ist geplant, dass der bisherige stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Ullrich Sierau künftig die Funktion des Aufsichtratsvorsitzenden übernimmt. Der Vorstand wird einen Antrag auf gerichtliche Bestellung von Herrn Jürgen Overath, Geschäftsführer, OIC-HUB GmbH und Aufsichtsratmitglied der Branicks Group AG und VIB Vermögen AG, zum Mitglied des Aufsichtsrats stellen. Im Falle der Bestellung wird sich Herr Overath auf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung von Noratis zur Wahl zum Aufsichtsrat stellen.



Erläuterungsteil Noratis bedankt sich bei Daniel Löhken für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Vorstand und Aufsichtrat von Noratis beabsichtigen, der ordentlichen Hauptversammlung 2025 eine Satzungsänderung vorzuschlagen, die eine Erweiterung des Aufsichtsrats von bislang drei auf künftig vier Mitglieder vorsieht. Als Kandidaten hierzu konnte die Gesellschaft Herrn Dr. Philipp Steinberg, Wirtschaftsberater, Jurist und Ministerialdirektor a.D. im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, gewinnen. Aufbauend auf jahrzehntelanger Expertise in den Bereichen Wirtschaft und Energie liegt ein Schwerpunkt von Herrn Dr. Steinberg in der Beratung von Unternehmen, bei der erfolgreichen Umsetzung von Restrukturierungsmaßnahmen und bei der Entwicklung nachhaltiger und resilienter Strategien und Strukturen. Ansprechpartner Investor & Public Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus / Svenja Liebig +49 (0)69 905 505 52 noratis@edicto.de Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main

