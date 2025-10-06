Der Chip-Hersteller Advanced Micro Devices (AMD) hat einen Durchbruch im KI-Wettlauf erzielt. Das Unternehmen schloss einen Vertrag mit OpenAI über den Ausbau der KI-Infrastruktur ab, der AMD über mehrere Jahre zweistellige Milliardenumsätze einbringen soll. Die Nachricht ließ die AMD-Aktie im Handel massiv in die Höhe schnellen. Der Deal ist ein entscheidender Schritt für OpenAI, um die Dominanz von Nvidia im Chip-Markt aufzubrechen und die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
