Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag an die Gewinne der vergangenen Woche angeschlossen und den siebten Tag in Folge ein Plus verbucht. Dabei wirkte sich auch die weiter angefachte KI-Fantasie rund um den Milliarden-Deal zwischen OpenAI und AMD positiv auf Schweizer Techwerte aus. Daneben profitierten hiesige Gesundheitswerte von einer generellen europäischen Branchenstärke. Grundsätzlich verlief der Handel relativ ruhig, wie es am Markt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab