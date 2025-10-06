Nvidia ist zur unangefochtenen Nr. 1 im S&P 500 aufgestiegen. Kein anderes Unternehmen hat in 10, 15 oder 20 Jahren so stark zugelegt. Dank KI-Boom und Rekordgewinnen ist die Aktie inzwischen die wertvollste der Welt - weit vor Tesla und Apple. Nvidia hat in den vergangenen Jahren eine beispiellose Erfolgsbilanz an der Wall Street vorgelegt. Laut einer Analyse von Creative Planning ist die Aktie im S&P 500 die beste Performerin der vergangenen 10, 15 und 20 Jahre. In den vergangenen 5 Jahren liegt sie auf Rang drei. Seit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
