Zuletzt hatten wir am 12. August über Nordex ISIN: DE000A0D6554 mit folgendem Titel im Express-Service berichtet: "Steiler Aufwärtstrend - nächstes Kursziel in Schlagdistanz!" In diesem Artikel hatten wir auch die Originaltexte an die Abonnenten veröffentlicht, die beweisen, dass dieser RuMaS Trading-Tipp zu diesem Zeitpunkt 35 Prozent Aktien- und 150 Prozent Zertifikatgewinn gemacht hat. Sicher gibt es auch einige Abonnenten, die den satten Gewinn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS