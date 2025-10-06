Am 22. September hatten wir im RuMaS Express-Service über ITM Power ISIN: GB00B0130H42 berichtet und unseren Abonnenten den Einstieg vorgeschlagen. In der Überschrift wurde angemerkt, dass dieser Trade nur für Mutige geeignet ist. Zunächst sah es für diesen Trade nicht sonderlich gut aus, aber die Kursgewinne am 03. und 06. Oktober brachten den Kurs wieder nach oben und ausgehend vom ersten Einstiegskurs hat dieser Trade maximal knapp 12 Prozent ...

