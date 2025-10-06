GE Vernova - GEV: UBS mit "Buy" & Kursziel 760 USD!

Besser als Siemens Energy?

Q3-Zahlen bei GE Vernova (GEV) am 22. Oktober. Sorgenkind Windkraft, Boom bei Gaskraftwerken & Netztechnik!

GE Vernova (GEV) - ISIN US36828A1016

Rückblick: Nach dem Allzeithoch Ende Juli ging die GE-Vernova-Aktie in eine Seitwärtsbewegung über und zeigt derzeit Stabilisierungstendendenzen am 50er-EMA. Das Halbjahresplus liegt bei rund 98 Prozent. Die Analysten der UBS Bank kamen in einer aktuellen Studie zu einer rundum bullischen Einschätzung.

GE-Vernova-Aktie: Chart vom 06.10.2025, Kürzel: GEV Kurs: 603.22 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die UBS-Analysten haben das Kursziel bei 760 USD angesetzt. Im Chart haben wir vorerst das bereits genannte Allzeithoch anvisiert, was für einen Swingtrade bis zu den Quartalszahlen am 22. Oktober auch schon ganz nett wäre. Kaufsignal wäre das Überschreiten der letzten Tageskerze.

Mögliches bärisches Szenario

Bei einer Schwäche des Gesamtmarktes rechnen wir auch bei GE Vernova mit nachlassenden Kursen. Unterhalb der Kerze vom vergangenen Freitag wäre Vorsicht angesagt.

Meinung

GE Vernova hat sich seit dem Börsengang vor rund anderthalb Jahren zu einem der stärksten Titel im S&P 500 entwickelt und ihren Kurs mehr als vervierfacht. Trotz eines jüngsten Rücksetzers bleibt die Schweizer Großbank UBS optimistisch und stuft die Aktie weiter mit "Buy" ein. Das Kursziel wurde auf 760 USD festgelegt. Besonders stark laufen derzeit die Geschäftsbereiche Gasturbinen und Netztechnik, die von der global steigenden Nachfrage nach Elektrifizierung profitieren. Schwächer zeigt sich dagegen das Windkraftsegment, das weiterhin als Problemkind gilt. Die zuletzt über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen führten dazu, dass das Management seine Prognose angehoben hat. Im Vergleich zu Siemens Energy wird GE Vernova von Analysten derzeit als klar stärker positioniert eingeschätzt, sowohl beim Wachstum als auch bei den Marktchancen. Zwar gilt die Aktie nach der fulminanten Rallye nicht mehr als günstig bewertet, doch der Markt traut dem Unternehmen weiteres Potenzial zu. Nach Ansicht von Experten bleibt die Aktie vor allem für spekulative Anleger interessant.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 164.21 Millionen USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1455 Millionen USD

Meine Meinung zu GE Vernova ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/ge-vernova-top-kursziel-der-ubs-siemens-energy-rivale-fuehrt-sp-500-an-20386121.html

Veröffentlichungsdatum: 05.10.2025

Autor: Thomas Canali

