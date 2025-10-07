Berlin - Die Linkspartei verlangt ein Recht auf kostenfreies Leitungswasser in Restaurants. "Es kann doch nicht sein, dass in einem Land, in dem Konzerne Milliardengewinne machen, Menschen sich gleichzeitig überlegen müssen, ob sie sich ein Essen im Restaurant überhaupt noch leisten können", sagte Linksparteichef Jan van Aken dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagausgabe). "Eine Antwort darauf ist simpel - und absolut überfällig: Leitungswasser sollte in jedem Restaurant kostenlos sein."



Für immer mehr Menschen werde ein Restaurantbesuch eine kostspielige Angelegenheit, bei der man sich dreimal überlege, ob man sie sich überhaupt noch leisten könne, sagte van Aken. "Viele trauen sich nicht mal mehr danach zu fragen. Der fast leere Geldbeutel verhindert die Teilhabe am Alltag."



Zumindest bei der Getränkeversorgung könnte man sehr einfach Anreize schaffen, um wieder mehr Betrieb in die Restaurants zu bekommen, findet der Linken-Chef. "Ich bin für eine gesetzliche Garantie von gratis Wasser zum Essen nach französischem Vorbild."



Im Nachbarland können Gäste nach kostenlosem Leitungswasser fragen. Auch in anderen Staaten wie Schweden - teils auch in den USA - sei das üblich, argumentiert van Aken. Zudem gebe es bereits eine EU-weite Richtlinie, die nahelege, Wasser in Restaurants "kostenfrei oder gegen geringe Dienstleistungsgebühr" anzubieten. "Aus dieser Empfehlung könnte man ohne große Umstände auch ein Gesetz machen", findet er.





© 2025 dts Nachrichtenagentur