Aktuell wird am Markt heiß diskutiert, wann die KI-Bubble endlich platzen wird. Die Nervosität der Anleger nimmt zu, schließlich liegen die Bewertungen vieler Unternehmen wie Palantir oder Nvidia auf einem Niveau vor dem Beginn der Dotcom-Blase Anfang der 2000er Jahre. Doch nicht alle Unternehmen mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz sind überbewertet. Gerade in Nischenthemen finden sich noch Perlen, die das Fundament für eine Vervielfachung besitzen.Den vollständigen Artikel lesen ...
