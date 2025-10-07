Analysten bullish...: Gold- und Silberpreisrallye! Wird schon bald in den nächst höheren Gang geschaltet?

Anzeige / Werbung

Mit einem Plus von fast 50% seit Jahresbeginn hat Silber mit Gold auf Augenhöhe atemberaubend performed. Und es sollte sogar noch weiterlaufen!

dass es noch weiterlaufen sollte, sagen nicht nur wir, sondern auch Analysten. Sie sehen die derzeitigen Treiber im anhaltenden Defizit, die steigende industrielle Nachfrage und nicht zuletzt auch in den bestehenden geopolitischen Spannungen die den Silberpreis mittel- bis langfristig in Richtung der magischen 100,- USD-Marke katapultieren.

Quelle: Onvista (Stand 06.Oktober 2025 21:48)

Für den Goldpreis wiederum sehen Analysten die Marke von etwa 4.000,- USD/Unze bis Ende des Jahres als realistisches Szenario.

Der am 01. Oktober begonnene "Shutdown' in den USA legt viele Behörden bis auf weiteres lahm. Gleichzeitig befeuert er den "Run' auf Gold und Silber als sichere Häfen und als Refugium für Investoren bei drohender Instabilität und Währungsabwertung. Parallel dazu erhalten Preise beider Metalle zusätzliche Unterstützung durch die steigende Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen seitens der US-Notenbank Fed. So hatte Notenbankgouverneur und Trump-Vertrauter Stephen Miran jüngst gesagt, dass er einen Zinssatz von 2,75% bis 3% bis Jahresende als angemessen erachtet, während er die aktuelle Bandbreite von 4% bis 4,25% für viel zu streng hält1. Je aggressiver die Tonlage in Sachen Zinssenkungen wird, desto stärker nimmt der Run auf die nicht verzinslichen Vermögenswerte Gold und Silber zu.

Diese und weitere günstige Rahmenbedingungen zünden den Nachfrage- und Bewertungsturbo für Gold- und Silberproduzenten mit hochgradigen Projekten. Denn höhere Metallpreise sorgen vor allem bei relativ stabilen Kosten für sehr viel höhere Einnahmen und Gewinnmargen, wie die Bilanz von Discovery Silver (WKN: A3CM15) beeindruckend zeigt.

Quantensprung in Q2-2025!

Mitte April 2025 schloss Discovery Silver (WKN: A3CM15) die Akquisition des Ausnahme-Assets "Porcupine' vom Branchenriesen Newmont ab. Der im hochgradigen "Timmins'-Camp in Ontario, Kanada, liegende Minenkomplex hat seit dem Jahr 1910 satte 70 Mio. Unzen Gold zutage gefördert, was einem heutigen Marktwert von etwa 700 Mrd. CAD entspricht. Doch auch in der Gegenwart ist dieses Projekt mit seinen drei aktiven Minen "Hoyle Pond', "Pamour' und "Hollinger' eine veritable Cash-Maschine, wie die Discovery Silvers Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 unterstreichen.

Quelle: Discovery Silver

Unterm Strich stehen nämlich für den Zeitraum 16. April bis 30. Juni 2025 fette 50.552 Unzen Gold, von denen der Löwenanteil von 27.286 Unzen aus "Borden' stammt, während "Hoyle Pond' großartige 16.112 Unzen und "Pamour' erstklassige 7.154 Unzen beisteuerten.

Die 50.552 produzierten und die 42.550 verkaufen Unzen Gold sorgten bei Discovery (WKN: A3CM15) für formidable Q2-Finanzen. In konkreten Zahlen ausgedrückt, erwirtschaftete der kanadische Goldproduzent ein fantastisches Nettoergebnis von 5,5 Mio. USD (0,01 USD pro Aktie), was verglichen zu einem Nettoverlust von 5,1 Mio. USD (-0,01 USD pro Aktie) in Q2-2024 als Quantensprung bezeichnet werden darf.

Das bereinigte Nettoergebnis belief sich auf insgesamt 28,4 Mio. USD bzw. auf 0,04 USD pro Aktie. Mit 67,1 Mio. USD respektive 27,3 Mio. USD hat Discovery Silver (WKN: A3CM15) im zweiten Quartal des laufenden Jahres zudem auch einen üppigen Netto-Cashflow bzw. freien Cashflow aus den grandiosen Goldverkäufen generiert.

Quelle: Discovery Silver

Zusammen mit sparsamen "All-in'-Kosten von 2.123,- USD/Unze und einem durchschnittlichen realisierten Goldpreis von 3.337,- USD/Unze, hat Discovery damit erstklassige Margen von rund +57% erarbeitet, die der Rentabilität des Unternehmens weiteren Treibstoff verleihen.

"Porcupine' hat Potenzial für Verdopplung der Produktion!

Die Q2-Power-Produktion von "Porcupine' könnte tatsächlich der Startpunkt für ein künftiges erhebliches Unzenplus sein. Denn neben "Hoyle Pond' - übrigens eine der hochgradigsten Goldminen Kanadas - "Pamour' und "Hollinger', umfasst der "Porcupine'-Komplex auch das Grundstück "Dome' (mit "abgeleiteten' Ressourcen von erstklassigen 11 Millionen Unzen) und die gleichnamige Aufbereitungsanlage ebenso wie zahlreiche nah gelegene und vielversprechende Explorationsziele. Das alles könnte die Goldproduktion von "Porcupine' in absehbarer Zeit verdoppeln.

Quelle: Discovery Silver

Das alles könnte die Goldproduktion von "Porcupine' in absehbarer Zeit verdoppeln.

Weiteres "Bi-Metall'-Potenzial in Mexiko!

Neben dem Gold-produzierenden 1A-Asset "Porcupine' in Kanada, treibt Discovery (WKN: A3CM15) die Entwicklung seines mexikanischen Silberprojekts "Cordero' entschlossen voran. Der "Claim' liegt im hochgradigen zentralmexikanischen Silbergürtel mit einer historischen Produktion von über 300 Mio. Unzen.

Eine im Februar aktualisierte Mineralressourcenschätzung schlägt mit sage und schreibe 1,202 Mrd. Unzen Silberäquivalent zu Buche, während die im selben Monat veröffentlichte Machbarkeitsstudie einen Nettogegenwartswert von sensationellen 2,4 Mrd. USD "anzeigt', der zudem im 4. Jahr auf 3,4 Mrd. USD ansteigt. Dazu gesellt sich eine Power-Produktion von durchschnittlich 37 Mio. Unzen Silberäquivalent in den ersten beiden Jahren, bei einer Lebensdauer der Mine von 19 Jahren und bei sehr schmalen "All-in'-Kosten von im Schnitt gerade einmal 12,50 USD/Unze in den ersten acht Jahren.

Mit diesem Produktionspotenzial und mit herausragenden "Locked-Cycle'-Tests-Rückgewinnungsraten von durchschnittlich 85-90% für Silber und Blei und 83-87% für Zink, steht "Cordero' als eine der weltweit größten unerschlossenen Silberreserven praktisch jetzt schon in den Startlöchern, um perspektivisch von der anhaltenden Silberpreisrallye zu profitieren.

250 Mio. USD mehr Finanzkraft!

Um sein dynamisches "Bi-Metall'-Wachstumsprofil in Kanada und Mexiko noch weiter auszubauen, hat Discovery (WKN: A3CM15) jüngst die Abschluss von Verhandlungen über eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 250 Mio. USD bekannt gegeben, inklusive eine "Akkordeon'-Option für weitere 100 Mio. USD. Das verschafft dem Unternehmen nicht nur stärkere finanzielle Durchschlagskraft, sondern auch zusätzliche Flexibilität und birgt wertvolles Potenzial für eine weitere Wertsteigerung.

Fazit: Gute Rahmenbedingungen und noch bessere Projekte!

Sowohl Gold wie auch Silber bereiten sich darauf vor, die nächsten historischen Hochs zu knacken, unterstützt von Zinssenkungen, Sorgen um die US-Wirtschaft, einem schwächelnden Dollar und einer anziehenden industriellen Nachfrage. Zusammen mit einem langfristigen Defizit bei Silber, profitieren vor allem Unternehmen wie Discovery Silver (WKN: A3CM15). Denn der Power-Player kann mit seinem produzierenden kanadischen Goldprojekt "Porcupine' und dem Silber-Entwicklungsprojekt "Cordero' in Mexiko kurz- und mittelfristig wie auch perspektivisch massiv von einem steigenden Gold- und Silberpreis profitieren. Höchste Zeit also, jetzt günstig einzusteigen und das volle Aufwärtspotenzial mitzunehmen. Denn dass die Aktien von Discovery Silver (WKN: A3CM15) das Zeug zu einem mächtigen Wertezuwachshebel haben, wird sehr bald auch anderen Investoren auffallen.

