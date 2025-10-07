EQS-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf

VIB Vermögen AG verkauft zwei Logistikzentren in Süddeutschland



07.10.2025

VIB Vermögen AG verkauft zwei Logistikzentren in Süddeutschland Neuburg/Donau, 7. Oktober 2025. Die VIB Vermögen AG ("VIB"), eine auf Entwicklung, Erwerb und Verwaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, gibt den Verkauf von zwei Logistikzentren in Süddeutschland bekannt. Dabei handelt es sich um den Logistikstandort Ingolstadt, Bunsenstraße, der an die Deka Immobilien Investment GmbH verkauft wurde, sowie den Logistikstandort Kösching, Zeppelinstraße, der an die MiDEAL Group verkauft wurde. Das Closing beider Transaktionen fand Ende September statt. Über die Kaufpreise wurde Stillschweigen vereinbart. Das hochmoderne Logistikzentrum Ingolstadt, Bunsenstraße 9 verfügt über eine Mietfläche von rund 16.000 m2, wurde in 2025 fertiggestellt, ist vollständig an einen weltweiten Logistikdienstleister vermietet. Bei der zweiten Immobilie handelt es sich um das 2020 erbaute Logistikzentrum Kösching, Zeppelinstraße 33, ebenfalls nahe der Stadt Ingolstadt und der Autobahn A 9. Dessen Gesamtmietfläche liegt bei rund 15.200 m2. Es ist vollständig vermietet an Unternehmen aus der Automobilindustrie. "Mit den heute bekannt gegebenen Verkäufen realisieren wir Werte im Bestand und durch unsere Projektentwicklung und erweitern unsere unternehmerischen Optionen, zum Beispiel für den Fortgang unserer regionalen Diversifizierung," kommentiert Dirk Oehme, Sprecher des Vorstands der VIB Vermögen AG die Transaktion. "Die Weiterentwicklung der VIB zu einem ausgewogen aufgestellten Bestandshalter von Gewerbeimmobilien mit den Schwerpunkten Logistik & Light Industrial sowie Büro setzen wir konsequent fort." Über die VIB Vermögen AG Die VIB Vermögen AG ist eine auf die Entwicklung, den Erwerb und die Verwaltung von modernen und nachhaltig profitablen Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien aus den Assetklassen Logistik & Light Industrial sowie Büro. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market). Das breit angelegte Geschäftsmodell der VIB umfasst neben Direkterwerben auch das komplette Spektrum von Eigenentwicklungen und Nachverdichtungen, im Rahmen eines 360 Grad Ansatzes: Zum einen erwirbt die VIB Vermögen AG bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Gleichzeitig gehören Verkäufe zur Gesamtstrategie. Zudem bietet die VIB umfassende Dienstleistungen und Lösungen im Bereich des Immobilienmanagements für institutionelle Investoren an und ist an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt. Mehr Informationen unter www.vib-ag.de

