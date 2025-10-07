© Foto: DALL*EGoldman Sachs erwartet durch Nvidias KI-Partnerschaften frischen Auftrieb für die Aktie und sieht das Unternehmen weiter auf Erfolgskurs.Goldman Sachs hat das Kursziel für den US-Chiphersteller Nvidia von 200 auf 210 US-Dollar angehoben. Die Investmentbank sieht in den strategischen Partnerschaften des Unternehmens - insbesondere mit OpenAI - erhebliches Potenzial für weiteres Wachstum in den kommenden Monaten. Das neue Ziel signalisiert ein mögliches Aufwärtspotenzial von rund 12 Prozent. Analyst bleibt bullish Analyst James Schneider von Goldman Sachs betonte in einer aktuellen Mitteilung, dass Nvidias gezielte Investitionen und Kooperationen mit führenden KI-Unternehmen die nächste …Den vollständigen Artikel lesen ...
