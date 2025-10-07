EQS-News: tonies SE / Schlagwort(e): Kooperation

Das nächste Level für Tonieplay: tonies® und Hasbro bringen Brettspielklassiker als Audio-first-Formate auf die Toniebox 2



07.10.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Das nächste Level für Tonieplay: tonies® und Hasbro bringen Brettspielklassiker als Audio-first-Formate auf die Toniebox 2 tonies erweitert sein Tonieplay-Portfolio 2026 um drei Hasbro Games-Titel, unter anderem Monopoly

Tonieplay-Versionen fügen Brettspielklassikern neue Wendungen, Spielkonzepte und interaktive Momente hinzu

Kooperation mit Hasbro Games unterstützt Zielgruppenerweiterung und damit die Wachstumsstrategie von tonies LUXEMBURG, 7. Oktober 2025 // tonies SE ("tonies"), die weltweit führende interaktive Audio-Plattform für Kinder, und Hasbro, ein führendes Games-, Rechte- und Spielzeugunternehmen, erweitern ihre langjährige Lizenzpartnerschaft um ausgewählte Hasbro Games-Titel für die kürzlich gelaunchte Toniebox 2. Den Anfang machen ab dem kommenden Jahr drei Brettspielklassiker von Hasbro Games, darunter Monopoly. Sie werden gezielt für Tonieplay entwickelt, die neue Produktkategorie von tonies, die interaktives und bildschirmfreies Spielen im Einzel- und Mehrspielermodus ermöglicht. Tobias Wann, CEO von tonies, kommentiert: "Hasbro zählte schon vor der Markteinführung der Toniebox 2 zu unseren am meisten geschätzten und wichtigsten Lizenzgebern - Tonies wie Peppa Pig unterhalten schließlich Hunderttausende Kinder auf der ganzen Welt. Dass wir unsere Zusammenarbeit mit der Adaption von Hasbro-Spieleklassikern künftig auf die Tonieplay-Plattform erweitern, ist da nur folgerichtig. Die bekannten Marken von Hasbro bieten die perfekte Vorlage, um das Potenzial von Tonieplay voll auszuschöpfen. Im Sinne unserer Strategie, mit der Toniebox 2 zusätzliche Zielgruppen zu erreichen, wollen wir mit tonies-Versionen von Spieleklassikern wie Monopoly künftig noch mehr Kinder begeistern, insbesondere in den älteren Zielgruppen." Mit Tonieplay hat tonies kürzlich eine neue Dimension des Spielens eingeführt: Als exklusives Feature der Toniebox 2 bietet das interaktive, bildschirmfreie Erlebnis Kindern die Möglichkeit, eigene Geschichten und Lernwege in Spielen, Quizzen, Abenteuern und Herausforderungen zu gestalten, die über das reine Zuhören hinausgehen. Tonieplay basiert auf einer neuen, proprietären Spiel-Engine. Aktuell sind zwölf einzigartige Spiele verfügbar, die darauf ausgelegt sind, Unabhängigkeit, Selbstvertrauen und Kreativität zu fördern. Die Vereinbarung mit Hasbro unterstreicht das Bestreben von tonies, diesen strategischen Wachstumsbereich weiter auszubauen. Ginny McCormick, CXO von tonies, ergänzt: "Hasbro ist der perfekte Partner für unser Tonieplay-Sortiment. Familien vertrauen darauf, dass unsere Marken das Leben ihrer Kinder bereichern, indem sie alltägliches Spielen in bedeutsame Momente der Freude verwandeln. Tonieplay verkörpert diese gemeinsame Mission und schafft noch reichhaltigere Erlebnisse, die Eltern Sicherheit und Kindern die Freiheit zum Entdecken und Erkunden geben. Ich freue mich sehr auf den Marktstart im nächsten Jahr und bin mir sicher, dass unsere Spiele Familien allerorts bleibende Erinnerungen bescheren werden." Im Rahmen der Vereinbarung zwischen tonies und Hasbro Games werden alle Titel in enger Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen entwickelt. Die Tonieplay-Versionen bleiben dem jeweiligen Original treu, ergänzen die klassische Brettspiel-Variante jedoch um neue Wendungen, Spielkonzepte und interaktive Momente. Weitere Details - und Titel - werden kurz vor der Markteinführung bekanntgegeben. Alle Spiele werden in den Kernmärkten von tonies erhältlich sein: Nordamerika, DACH, Großbritannien, Frankreich und Australien/Neuseeland. Brian Baker, SVP of Board Games, PLAY-DOH and NERF von Hasbro, sagt: "Seit Generationen stehen Hasbro-Produkte im Mittelpunkt des gemeinsamen Spiels von Familien. Mit Tonieplay können wir MONOPOLY und andere beliebte Titel über das traditionelle Spielen hinaus zu interaktiven, bildschirmfreien Abenteuern machen, wie es nur zusammen mit tonies möglich ist. Auf diese Weise schaffen wir nicht nur einen spannenden Zugang, um unsere Marken zu erleben, sondern auch mehr Möglichkeiten für Familien, zusammenzukommen und gemeinsam zu entdecken und zu spielen." Marianne James, SVP of Global Licensing von Hasbro, fasst zusammen: "Nachdem wir mit tonies bereits rund um unsere Hasbro-Vorschulmarken erfolgreich zusammengearbeitet haben, wollen wir den nächsten Schritt nun mit Hasbro Games gehen und zeigen, welch große Möglichkeiten unser Lizenzgeschäft bietet. Indem wir MONOPOLY und andere populäre Spiele für Tonieplay umsetzen, bieten wir Familien zusätzliche Möglichkeiten, unsere Marken in den von ihnen gewünschten Formaten zu erleben - das ist genau das, was wir mit unseren Lizenzierungsaktivitäten erreichen wollen." Über tonies tonies® ist die weltweit führende interaktive Audioplattform für Kinder mit mehr als 10 Millionen verkauften Tonieboxen und über 125 Millionen verkauften Tonies. Das intuitive und preisgekrönte Audiosystem hat mit seinem kindersicheren, kabellosen und bildschirmfreien Ansatz die Art und Weise verändert, wie kleine Kinder unabhängig spielen und lernen. tonies wurde 2014 von zwei Vätern in Deutschland gegründet, wo mittlerweile jedes zweite Kind eine Toniebox besitzt. Das Unternehmen überträgt sein erfolgreiches Geschäftsmodell in internationale Märkte und expandiert weltweit, um Kindern auf der ganzen Welt die Freude und Magie interaktiver Audiounterhaltung und -bildung zu bringen. Die Produkte sind in über 28 Ländern auf vier Kontinenten erhältlich - mit weiteren Ländern in Planung. Tonieboxen wurden bereits in über 100 Ländern aktiviert. tonies' Portfolio umfasst mehr als 1.300 Tonies, die auf die Toniebox gestellt werden können, sowie mehr als 4.400 digitale Inhalte über mytonies (Audiothek und App) - von tonies-Originalproduktionen bis hin zu Inhalten von mehr als 400 Lizenzpartnern weltweit, darunter Disney, Warner Bros., NBC Universal, Mattel, Marvel, Paramount, Hasbro, Universal, Sony Music und vielen mehr. Mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von rund 274 Minuten pro Woche ist die Toniebox der perfekte Alltagsbegleiter für Kinder. tonies beschäftigt mehr als 560 Mitarbeitende, erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Gruppenumsatz von 481 Millionen Euro (+33 % gegenüber dem Vorjahr) und ist an der Frankfurter Börse notiert (tonies SE). Über Hasbro Hasbro ist ein führendes Games-, Rechte- und Spielzeugunternehmen, dessen Mission es ist, durch die Magie des Spielens Freude und Gemeinschaft zu stiften. Mit mehr als 164 Jahren Erfahrung bietet Hasbro bahnbrechende Spielerlebnisse und erreicht über 500 Millionen Kinder, Familien und Fans auf der ganzen Welt durch physische und digitale Spiele, Videospiele, Spielzeug, Lizenzgüter, Unterhaltung am Point-of-Experience, Filme, Fernsehen und mehr. Durch seinen Franchise-first-Ansatz generiert Hasbro sowohl durch lang bestehende als auch neue Lizenzrechte Wert. Dazu zählen unter anderem MAGIC: THE GATHERING, DUNGEONS & DRAGONS, MONOPOLY, HASBRO GAMES, NERF, TRANSFORMERS, PLAY-DOH und PEPPA PIG sowie führende Partnermarken. Mit seinem Portfolio aus Tausenden ikonischen Marken und einem diversifizierten Netzwerk von Partnern und Tochterstudios bringt Hasbro Fans überall zusammen, vom Spieltisch bis zum Bildschirm. Seit mehr als einem Jahrzehnt wird Hasbro regelmäßig für sein gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet, darunter von 3BL Media als eines der 100 besten Unternehmen im Bereich Corporate Citizenship, als JUST Capital Industry Leader (2025), als eines der 50 Most Community-Minded Companies in the U.S. (Civic 50) und als Brand that Matters (Fast Company). Weitere Informationen finden sich unter https://corporate.hasbro.com oder via @Hasbro auf LinkedIn. Kontakt für Medien tonies: Christian Steinhof

Head of Global Corporate Communications

Telefon: +49 171 121 0279

E-Mail: christian.steinhof@tonies.com Mattes Kohlmeier

FGS Global

Telefon: +49 162 104 1033

E-Mail: mattes.kohlmeier@fgsglobal.com press@tonies.com Hasbro: Kim Kugler

Manager, Brand Communications

E-Mail: kimberly.kugler@hasbro.com Investor Relations-Kontakt tonies: Peter Dietz

Manager Investor Relations

Telefon: +49 173 901 8573

E-Mail: ir@tonies.com



07.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

