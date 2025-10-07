Tesla hat jüngst starke Auslieferungszahlen veröffentlicht (DER AKTIONÄR berichtete). Damit die Quoten trotz auslaufender Subventionen auch künftig stimmen, plant der Autobauer laut Medienberichten, am heutigen Dienstag ein abgespecktes Model Y vorzustellen. DER AKTIONÄR verrät, was über die neue Version bereits im Vorfeld bekannt ist. Mit dem günstigeren Model Y will Tesla den Wegfall der lukrativen US-Steuergutschrift kompensieren und gleichzeitig neue Käufer ansprechen. Die neue Basiskonfiguration ...Den vollständigen Artikel lesen ...
