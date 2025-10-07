© Foto: Patrick Pleul - dpaTesla überrascht mit einer günstigeren Version des Model Y. Der E-Autopionier reagiert damit auf den Wegfall der US-Steuervorteile. Anleger feiern, die Aktie legt deutlich zu. Details sollen heute bekanntgegeben werden.Tesla steht vor einem wichtigen Schritt in seiner Modellpolitik: Am Dienstag will der Elektroautopionier eine günstigere Version des beliebten SUV Model Y vorstellen. Damit reagiert das Unternehmen auf den Wegfall von US-Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge, die bislang bis zu 7.500 US-Dollar betragen konnten. Zuerst hatte darüber der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet. [twitter]1975005586283434056[/twitter] Nach Angaben von Brancheninsidern wird die neue …Den vollständigen Artikel lesen ...
