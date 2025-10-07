DJ Nordex bucht im September Turbinenaufträge für 126 Megawatt Leistung
DOW JONES--Nordex hat im September für sechs Windparkprojekte in Deutschland noch Aufträge für 21 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 125,7 Megawatt gebucht. Auftraggeber sei der langjährige Kunde wpd, teilte der Windkraftspezialist in Hamburg mit. Die Anlagen sollen 2026 und 2027 installiert und ausgeliefert werden. Vereinbart wurde auch die Wartung der Windkraftanlagen für einen Zeitraum von 15 Jahren durch Nordex.
