Verhaltener Handelsstart: Nordex mit Rückenwind, Visa setzt auf Partnerschaft

Der DAX zeigt sich zum Handelsstart leicht schwächer, während auch die US-Indikationen leicht ins Minus tendieren. In Asien bleibt die Stimmung gedämpft, der Nikkei zeigt sich ebenso im Minus. Die Stimmung bleibt insgesamt verhalten, da Anleger noch auf frische Impulse warten.
Makroökonomischer Überblick:
In Australien trübt sich die Stimmung: Der Westpac Consumer Confidence Index rutschte im Oktober um 3,5 Prozent auf 92,1 Punkte ab und markiert damit den stärksten Rückgang seit April. Inflationssorgen und Unsicherheit über den weiteren Zinskurs der Reserve Bank of Australia belasten die Konsumenten spürbar. Aus Kanada kommt ebenfalls ein verhaltener Impuls: Der Ivey PMI für September liegt mit 50,1 Punkten nur knapp über der Wachstumsschwelle.
Im Fokus:
Nordex zeigt sich vorbörslich im Plus. Rückenwind kommt von einem Großauftrag: Ende September sicherte sich der Windkraftanlagenbauer Bestellungen von wpd über 21 Turbinen für sechs Projekte in Deutschland mit einer Gesamtleistung von rund 126 Megawatt. Die Vereinbarung umfasst zudem langfristige Serviceverträge und unterstreicht die starke Position von Nordex im europäischen Onshore-Markt.
Visa bewegt sich vorerst kaum, obwohl das Unternehmen heute eine strategische Partnerschaft mit HotelRunner bekanntgab. Ziel ist die Integration von Visa-Zahlungslösungen in die Plattform des Technologieanbieters für die Reisebranche. Damit sollen grenzüberschreitende Zahlungen für tausende Hotels und Reiseunternehmen weltweit einfacher und sicherer werden. Die Kooperation setzt auf die wachsende Nachfrage nach digitalen Finanzlösungen im globalen Tourismus.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN08P1
|2,92
|45,070437 USD
|13,96
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG242R
|3,43
|24707,320934 Punkte
|59,11
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2AV2
|8,19
|25204,725664 Punkte
|27,16
|Open End
|Gold
|Bull
|UN0G1J
|5,01
|3900,00 USD
|67,39
|Open End
|EURO STOXX 50 ®
|Bull
|UG4ZJ8
|9,06
|4716,612479 Punkte
|10,54
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.10.2025; 09:40 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Microsoft Corp.
|Call
|UG97QJ
|0,98
|550,00 USD
|17,04
|19.11.2025
|Barrick Mining Corp.
|Call
|UG9381
|5,30
|28,50 USD
|4,48
|17.12.2025
|HENSOLDT AG
|Call
|UG70CS
|3,32
|94,00 EUR
|3,21
|16.12.2026
|TSMC Ltd. (ADRs)
|Call
|UG99S8
|7,83
|220,00 USD
|2,88
|17.12.2025
|Johnson & Johnson
|Call
|HD263B
|1,11
|180,00 USD
|24,17
|14.01.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.10.2025; 09:40 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Rheinmetall AG
|Long
|UG6P39
|6,24
|1511,512756 EUR
|5
|Open End
|HENSOLDT AG
|Long
|UG87MQ
|15,39
|74,2828 EUR
|3
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UG78Y0
|1,69
|1700,42274 EUR
|10
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UG46FK
|8,40
|1259,632779 EUR
|3
|Open End
|Fuchs SE
|Long
|HC1B8H
|9,77
|25,53888 EUR
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.10.2025; 09:40 Uhr;
