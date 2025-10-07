Palantir: Kursrutsch trübt das Bild. Kann die 50-Tage-Linie halten oder droht eine tiefere Korrektur?Den vollständigen Artikel lesen ...
|153,36
|153,76
|08:58
|153,36
|153,76
|09:00
|Aktuelle Nachrichten
|08:18
|Palantir: Das mögliche Ende der Rallye?
► Artikel lesen
|07:55
|Früherer Palantir-Mitarbeiter: "Ich fühle mich jeden Tag schuldig"
|06:54
|Kryptoaktien und KI gehen durch die Decke - Nakiki, Palantir Technologies, Riot Platforms
|Der Bitcoin gehörte in 2024 mit einem Kursanstieg von 125 % zu einem der stark nachgefragten Anlagemöglichkeiten für spekulativ orientierte Anleger und Investoren. Doch dem starken Anstieg folgte zum...
► Artikel lesen
|06:34
|Aspermont, Palantir, Renk - KI gibt den Takt an, wo ist der nächste Run?
|Die internationalen Börsen haussieren. Der Dow Jones markierte jüngst ein neues Allzeithoch über der Marke von 47.000 Punkten - der Regierungsstillstand in den USA wurde schlichtweg von den Börsianern...
► Artikel lesen
|Mo
|Options Traders Have a Unique Strategy With Palantir Stock
|PALANTIR TECHNOLOGIES INC
|153,76
|+0,29 %