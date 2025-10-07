Der Bitcoin gehörte in 2024 mit einem Kursanstieg von 125 % zu einem der stark nachgefragten Anlagemöglichkeiten für spekulativ orientierte Anleger und Investoren. Doch dem starken Anstieg folgte zum Jahresanfang 2025 ein Rücksetzer von 30 %, welcher viele schwache Hände aus dem Markt schüttelte. Seitdem der Boden im April 2025 bei knapp unter 75.000 USD gebildet wurde, ging es jedoch wieder steil aufwärts und mit 125.700 USD wurde zuletzt ein nächstes Allzeithoch erreicht. Das befeuert die Aktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
