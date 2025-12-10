Die Nakiki SE (ISIN: DE000WNDL300) setzt einen innovativen Akzent am deutschen Kapitalmarkt. Sie hat heute die Zeichnungsfrist für Deutschlands ersten Bitcoin-Bond eröffnet. Die börsennotierte Gesellschaft bietet Anlegern bis zum 19. Januar 2026 die Möglichkeit, eine Unternehmensanleihe mit einem Nominalvolumen von bis zu 8 Millionen Euro und einer anlegerfreundlichen Stückelung von 1.000 Euro zu zeichnen. Die Anleihe (ISIN: DE000A460N46) wird mit 9,875 Prozent pro Jahr verzinst. Die Zinszahlungen erfolgen zweimal jährlich. Der Nettomittelzufluss soll ausschließlich zum dynamischen Aufbau eines ...

