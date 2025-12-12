Auf und Ab und Ab und Auf! Seit der Bitcoin mit 125.965 USD sein Interims-Hoch gesehen hat, geht es munter rauf und runter. Die Amplitude erreicht dabei an manchen Tagen 10.000 USD. Das ist schon beachtlich, 10 % Schwankungen gibt es eher bei SmallCaps oder ausgewählten Nasdaq-Tech-Titeln. Aus dem Trading-Verhalten der letzten 2 Monate lässt sich aber Folgendes ableiten: Entweder der Bitcoin geht in eine regelrechte Winterphase mit weiteren Abschlägen oder es geht volatil weiter, je nachdem ob die Akkumulations-Seite oder die Geberseite dominiert. Mit den BTC-Asset-Manager-Aktien verhält es sich genauso, der Malus hier: Es gibt kein Aufgeld mehr zum Bitcoin - dafür aber einen guten Hebel. Ein Hoch auf Trader oder verzweifelte Long-Investoren! Hier ein paar Tipps.

