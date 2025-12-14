Die Aktie von MARA hat am Dienstag im Tagesverlauf mit 11,00 Euro ein neues Verlaufshoch erreicht. Dadurch wurde der maximale Gewinn auf 17,65 Prozent für RuMaS-Abonnenten gesteigert. Zum Wochenschluss notiert die MARA-Aktie jedoch wieder unter der Marke von 10,00 Euro. Für die kommenden Tage wird am unveränderten Stop-Loss festgehalten, wodurch der Aktientipp aus heutiger Sicht über Einstiegskurs abgesichert bleibt.Strukturierte Trading-Strategie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS