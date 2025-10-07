Die Aktie des Impfstoffherstellers Valneva stand am Montag deutlich unter Druck. Und auch am heutigen Dienstag verzeichnet das Papier im frühen Handel weitere leichte Verluste. Das Unternehmen musste die Prognose für das Gesamtjahr senken. Doch es gab auch positive News. Valneva konnte sich eine neue Kreditfazilität sichern.Wie Valneva am Montag bekannt gab, wurde Prognose für das Gesamtjahr reduziert. Grund für die schwächeren Aussichten ist der Stopp des Chikungunya-Impfstoffs Ixchiq durch die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär