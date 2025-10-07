Der Höhepunkt der diesjährigen Hurrikansaison im Atlantik ist überstanden - und das fast ohne nennenswerte Schäden. Diese ungewöhnlich ruhige Saison wirkt sich direkt auf die Ergebnisse der Rückversicherer aus. Welche Folge hat das speziell für den AKTIONÄR-Depot-Wert Munich Re?Laut den Analysten von KBW dürften die geringen Katastrophenschäden im dritten Quartal 2025 für starkes Wachstum bei Gewinn und Buchwert je Aktie der großen Rückversicherer sorgen. Gleichzeitig ermöglichen die hohen Gewinne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
