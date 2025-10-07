Warum Europas Abhängigkeit von China St George Mining enorme Chancen eröffnet.

Anzeige / Werbung

Werbung-Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: St George Mining . (ISIN: AU000000SGQ1)

Europas Industrie vor geopolitischer Zwickmühle

Eine neue Studie aus Österreich sorgt für Aufsehen: Die Abhängigkeit Europas von China bei Seltenen Erden ist größer als bisher angenommen. Die Analyse des Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII) zeigt, dass im Ernstfall ein Stillstand ganzer Produktionslinien droht. Während geopolitische Spannungen die Lage verschärfen, richten Investoren ihren Blick auf aussichtsreiche westliche Projekte - allen voran St. George Mining.

Der Auslöser der aktuellen Sorgen ist der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Als Reaktion hat Beijing die Exportkontrollen für Seltene Erden verschärft - mit erheblichen Folgen für europäische Industrienationen wie Deutschland. Während man bislang davon ausging, dass China rund 60% des weltweiten Abbaus und 90% der Verarbeitung dominiert, zeigt die neue Studie eine noch tiefere Abhängigkeit. Die Lage sei "kritisch und unterschätzt".

Versorgung mit Hightech-Materialien stark gefährdet

Die Analyse offenbart: Besonders kritisch ist die Lage bei Zwischenprodukten wie Magneten, die für Zukunftstechnologien unerlässlich sind - darunter Elektromobilität, Windkraft oder Hightech-Elektronik. Laut Studie kontrolliert China 91% der weltweiten Verarbeitung dieser Produkte.

"Schon geringe geopolitische Spannungen, Exportstopps oder logistische Engpässe können Lieferketten unterbrechen und ganze Produktionsausfälle auslösen", heißt es in der Untersuchung. Die Analyse basiert auf Daten aus 168 Produktgruppen in 170 Ländern über einen Zeitraum von 2007 bis 2023 - und lässt keinen Zweifel an der Dringlichkeit.

USA handeln - mit klarer Strategie

Während Europa zögert, setzen die USA konkrete Maßnahmen um: Die einzige Seltene Erden-Mine des Landes, Mountain Pass in Nevada, wird mit staatlichen Mitteln massiv ausgebaut. Betreiber MP Materials erhält dafür Millionenförderung. Auch Technologieriesen wie Apple steigen ein: Mit 500 Mio. US-Dollar sicherte sich der Konzern langfristig Zugang zu Seltenen Erden.

Dieses Umdenken befeuert das Interesse an westlichen Anbietern außerhalb Chinas - ein Umfeld, in dem St. George Mining als aussichtsreicher Akteur hervorsticht.

Araxá-Projekt: St. George Mining mit erstklassigem Potenzial

St. George Mining (0,055 AUD; AU000000SGQ8) zählt zu den wenigen börsennotierten Unternehmen im Bereich Seltene Erden - und bringt mit dem Araxá-Projekt in Brasilien eine Lagerstätte mit herausragenden Eckdaten in Position. In der ersten JORC-konformen Ressourcenschätzung wurden 41,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,68% Niobpentoxid sowie 40,6 Millionen Tonnen mit 4,13% Seltenen Erden identifiziert.

Damit zählt Araxá zu den hochgradigsten Vorkommen außerhalb Chinas - und ist im Mineralisierungsvolumen mit Mountain Pass vergleichbar. Zusätzlich meldete das Unternehmen starke Bohrergebnisse außerhalb der bestehenden Ressourcenzone - ein Indiz für weiteres Upside-Potenzial.

Finanziell solide und strategisch positioniert

St. George Mining ist finanziell gut aufgestellt. In einer jüngsten Finanzierungsrunde wurden 5 Mio. AUD eingeworben. Damit sollen neben der Scoping-Studie auch neue Bohrungen zur Ressourcenerweiterung umgesetzt werden. Die strategische Lage nahe CBMMs weltweit führender Niobium-Mine stärkt das Vertrauen in die Entwicklungsfähigkeit des Projekts - sowohl für Seltene Erden als auch für Niobium.

Der aktuelle Börsenwert von rund 260 Mio. AUD scheint im Lichte dieser Perspektive moderat. Die Analysten von East Coast Research sehen ein Kursziel von 0,14 AUD. Pitt Research bestätigte am 1. August sein "Kaufen"-Votum und sieht einen fairen

Wert von 517 bis 798 Mio. AUD - entsprechend 0,13 bis 0,21 AUD je Aktie.

Fazit: Der Westen sucht Alternativen - St. George Mining liefert sie

Die geopolitische Realität zwingt Industrie und Investoren zum Umdenken. Während Europa noch zögert, machen die USA mit massiven Investitionen in heimische Ressourcen Ernst. St. George Mining hat mit dem Araxá-Projekt eine Chance, zur strategischen Alternative zu werden - mit hochgradiger Lagerstätte, guter Finanzierung und klarem Fahrplan bis zur Machbarkeitsstudie.

In einem Sektor mit wenigen börsennotierten Alternativen außerhalb Chinas rückt St. George damit zunehmend in den Fokus langfristig denkender Investoren.

__________

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit St George Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der St George Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von St George Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von St George Mining einsehen: https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome.



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung St George Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Warum Europas Abhängigkeit von China St George Mining enorme Chancen eröffnet. appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000SGQ8