St. George Mining profitiert von strategischer Doppelausrichtung auf kritische Mineralien: Macquarie Bank nimmt Coverage auf

Die Macquarie Bank hat die Coverage von St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) mit einem "Outperform"-Rating aufgenommen und ein 12-Monats-Kursziel von 0,20 AUD (0,114 EUR) je Aktie im Basisszenario festgelegt. Im Falle günstiger Entwicklungen bei den Preisen für Seltene Erden (REE) und Produktionsparametern sieht die Bank ein Kurspotenzial von bis zu 0,50 AUD (0,285 EUR) je Aktie.

In ihrer Analyse hebt Macquarie drei zentrale Stärken hervor: die doppelte Ausrichtung von St George Mining auf die kritischen Rohstoffe Niob und Seltene Erden, die vorteilhafte Lage des Araxá-Projekts in unmittelbarer Nähe zum weltweit größten Niob-Produzenten sowie der klare Weg zur Produktion, unterstützt durch vorhandene Infrastruktur und vielfältige Finanzierungsmöglichkeiten. Laut Bericht: "Wir sehen attraktives Potenzial bei St George Mining, getragen durch die Doppelausrichtung auf kritische Mineralien, eine positive Marktstimmung und einen klaren Pfad zur Produktion."

Strategische Lage und etablierte Infrastruktur

Die Lage des Araxá-Projekts unmittelbar neben CBMM - dem weltweit größten Niob-Produzenten - verschafft St George Mining erhebliche Vorteile. Das Projekt profitiert von technischem Know-how, einem Stromnetz mit 100% erneuerbarer Energie, befestigten Straßen und dem Zugang zu qualifizierten Fachkräften. Das regulatorische Umfeld gilt als stabil, und Brasiliens langjährige Erfahrung im Niobbergbau stärkt das Vertrauen in die Realisierbarkeit des Projekts.

Darüber hinaus könnte der Entwicklungszeitplan durch Mosaics geplanten Verkauf oder Umbau benachbarter Phosphat-Anlagen beschleunigt werden, was einen früheren Produktionsstart bei Araxá ermöglichen könnte.

Bohrpotenzial und Ressourcengröße

Das aktuelle 10 Kilometer umfassende Bohrprogramm von St George Mining erweitert die bekannte Ressourcengrundlage des Projekts. Araxá weist derzeit 41,2 Mio. Tonnen mit 0,68% Nb2O5 sowie 40,6 Mio. Tonnen mit 4,13% TREO (Gesamtgehalt Seltener Erden) auf. Spitzengehalte erreichen bis zu 8,29% Nb2O5 und 32,98% TREO. Mehr als 500 Bohrabschnitte mit über 1% Nb2O5 unterstreichen das Potenzial für einen kostengünstigen Tagebau.

Die Ressource bleibt in alle Richtungen und in der Tiefe offen. Das Bohrgebiet deckt weniger als 10% der Konzession ab. Besonders vielversprechend erscheint laut Macquarie der östliche Teil von Araxá: Dort wurden "höhere Magnet- und Schwer-Seltenen-Erden-Gehalte als im Hauptressourcengebiet bestätigt."

Investorennachfrage und Finanzstärke

St George Mining sammelte 72,5 Mio. AUD bei einer Platzierung zu 0,10 AUD je Aktie ein. Die Macquarie Bank spricht von "starker institutioneller und strategischer Nachfrage." Die Beteiligung von Hancock Prospecting in Höhe von 22,5 Mio. AUD wird als wichtige Validierung gewertet. Weitere Investoren kamen aus Nordamerika, Europa sowie bedeutende australische Institutionen.

Fazit: Positioniert für die Energiewende

Der Wandel von St George Mining zu einem bedeutenden Anbieter kritischer Mineralien mit globaler Relevanz basiert auf den hochgradigen Ressourcen von Araxá, den infrastrukturellen Vorteilen des Standorts und dem zunehmenden geopolitischen Rückenwind für Lieferketten jenseits chinesischer Kontrolle. Mit einer soliden Bilanz, internationaler Investorenunterstützung und mehreren bevorstehenden Katalysatoren positioniert sich SGQ als wertvoller Akteur in der globalen Energiewende.

Recherchebericht der Macquarie Bank über St George Mining (29.10.2025)

