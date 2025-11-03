Warum setzt eine australische Milliardärin groß auf Unternehmen für Seltene Erden wie MP Materials und St George Mining?

Anzeige / Werbung

Rineharts wachsendes Portfolio spiegelt steigende Nachfrage nach Seltenen Erden wider

Gina Rinehart, die reichste Person Australiens, hat den Wert ihrer Beteiligungen im Bereich Seltener Erden in diesem Jahr auf 3,5 Mrd. AUD mehr als verdreifacht. Der Anstieg erfolgt vor dem Hintergrund zunehmender globaler Spannungen in den Lieferketten für kritische Rohstoffe, was die Aktienkurse von Unternehmen, die diese begehrten Elemente abbauen, in die Höhe treibt.

Im Oktober erweiterte Rineharts Privatunternehmen Hancock Prospecting sein Engagement in diesem Sektor durch eine Investition von 22,5 Mio. AUD in das an der ASX notierte Unternehmen St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) und festigte damit seine Position in diesem dynamischen Markt.

Globaler Handelsdruck befeuert Anlegerinteresse

Der weltweite Vorstoß, alternative - nicht-chinesische - Quellen für Seltene Erden zu erschließen, hat sich deutlich intensiviert. Länder wie die USA, Australien und Kanada sichern sich aggressiv neue Bezugsquellen, was die Aktienkurse wichtiger an der ASX gelisteter Produzenten beflügelt. Hancock Prospecting hält bedeutende Beteiligungen an Lynas Rare Earths und Arafura Rare Earths und ist bei beiden größter Anteilseigner.

MP Materials und Beteiligungen in Brasilien stärken Hancock's globale Reichweite

Über Australien hinaus besitzt Rinehart 8,5 Prozent am US-Produzenten MP Materials (US5533681012). Das Unternehmen rückte verstärkt ins öffentliche Interesse, nachdem das US-Verteidigungsministerium einen Anteil im Wert von 400 Mio. US-Dollar erwarb - einschließlich eines Mindestabnahmepreises für Seltene Erden, der deutlich über dem Marktpreis liegt.

Darüber hinaus hält Rinehart 6 Prozent an Brazilian Rare Earths.

Institutionelle Investoren unterstützen St Georges Projekt in Brasilien

St George Mining plante ursprünglich, 40 Mio. AUD für die Ausweitung seines Araxá-Projekts für Seltene Erden im rohstoffreichen brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais einzusammeln. Aufgrund der starken institutionellen Nachfrage wurde die Platzierung jedoch auf 50 Mio. AUD erhöht; Hancock steuerte weitere 22,5 Mio. AUD bei. Damit beläuft sich die Gesamtfinanzierung nun auf 72,5 Mio. AUD und Hancocks Anteil an St George steigt auf über 6 Prozent

Araxá beherbergt Hartgestein-Carbonatit-Lagerstätten - vergleichbar mit den Ressourcenprofilen der beiden weltweit bedeutendsten Minen für Seltene Erden außerhalb Chinas: MP Materials' Mountain Pass in Kalifornien und Lynas' Mt Weld in Westaustralien.

"Noch nie dagewesene Maßnahmen" treiben globale Investitionen an

John Prineas, Executive Chairman von St George, betonte das Ausmaß des institutionellen Interesses:

"Die Weltklasse-Ressource in Araxá und die vorteilhafte Projektlogistik … ziehen beträchtliches Investoreninteresse auf sich - zu einer Zeit, in der es weltweit beispiellose Aktivitäten seitens von Regierungen und der Privatwirtschaft gibt, um neue und sichere Lieferketten für kritische Mineralien aufzubauen."

Seltene Erden sind unverzichtbar für Hochleistungsmagnete, die in Windturbinen, Elektrofahrzeugen und anderen zentralen Technologien der Energiewende eingesetzt werden.

Australien positioniert sich zur Nutzung strategischer Reserven

Die australische Regierung entwickelt derzeit eine strategische Reserve für kritische Mineralien im Umfang von 1,2 Mrd. AUD, um Chinas Dominanz entgegenzuwirken. Branchenvertreter fordern jedoch eine schnellere Umsetzung und warnen, dass Verzögerungen es ausländischen Wettbewerbern ermöglichen könnten, australische Produzenten zu überholen.

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

Enthaltene Werte: AU000000SGQ8,US5533681012