Drei Wege zur Sicherung kritischer Mineralien: St George Mining, Arafura Rare Earths und Almonty Industries

Ein sich wandelndes globales Rohstoffumfeld

Der Wettlauf um die Sicherung kritischer Mineralien beschleunigt sich, da Regierungen und Industrien zunehmend nach verlässlichen Lieferanten außerhalb Chinas suchen. Mit Seltenen Erden, Niob und Wolfram als Grundpfeilern für Sektoren von der Verteidigung bis zur Energiewende zeigen drei Unternehmen - St George Mining, Almonty Industries und Arafura Rare Earths - wie unterschiedliche Entwicklungsansätze zukünftige Lieferstrukturen verändern. Jedes dieser Unternehmen treibt Projekte voran, die auf eine politisch unterstützte Nachfrage nach diversifizierten und stabilen Rohstoffströmen ausgerichtet sind.

St George Mining: Aufbau von Skalierbarkeit durch ein Dual-Ressourcenmodell

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) hat seit der Übernahme des Araxá-Projekts in Brasilien Anfang 2025 eine deutliche Neuausrichtung vollzogen. Das Unternehmen positioniert sich nun an der Schnittstelle zweier Rohstoffe, die in westlichen Lieferketten zunehmend als prioritär gelten: Niob und Seltene Erden. Macquarie Research weist darauf hin, dass beide zu den "Top 10 kritischen Mineralien" der Vereinigten Staaten zählen.

Das Araxá-Projekt liegt in unmittelbarer Nähe von CBMM, Betreiber der weltweit größten Niobmine, und profitiert damit von etablierter Verarbeitungskompetenz, Strom- und Straßenanbindung sowie einer qualifizierten lokalen Belegschaft. Mit 40,6 Millionen Tonnen bei 4,13% TREO und 0,99% Nb2O5 zählt das Projekt zu den höhergradigen Karbonatit-Lagerstätten weltweit. Mehr als 500 Bohrabschnitte mit über 1% Niob unterstützen das Potenzial für einen kosteneffizienten Tagebau. Bohrungen im Jahr 2025 bestätigten neue hochgradige Zonen östlich und westlich der bestehenden Ressource und deuten auf erhebliches Erweiterungspotenzial hin, da bislang nur ein kleiner Teil des Lizenzgebiets untersucht wurde.

Die Kapitalerhöhung von 72,5 Mio. AUD Ende 2025, unterstützt durch Hancock Prospecting und internationale institutionelle Investoren, unterstreicht das wachsende Interesse an Projekten dieser Art.

Die nächsten Schritte umfassen metallurgische Studien, die Entwicklung einer Pilotanlage und Genehmigungsprozesse. Macquarie nennt eine Reihe kurzfristiger Meilensteine - darunter Ressourcenaktualisierungen, Testergebnisse und Vereinbarungen mit strategischen Partnern - die voraussichtlich bis 2026 einen klaren Entwicklungsfahrplan formen. Mit Ressourcenpotenzial und einem förderlichen politischen Umfeld positioniert sich St George als zukünftiger Lieferant zweier für westliche Industrien zentraler Rohstoffe.

Almonty Industries: Stärkung einer multinationalen Produktionsbasis

Almonty Industries (ISIN: AU000000SGQ8) entwickelt ein breit gefächertes Portfolio mit Standorten in Portugal, Südkorea, Spanien und den Vereinigten Staaten. Die Strategie des Unternehmens basiert auf der Modernisierung historischer Wolframminen sowie dem Ausbau neuer Kapazitäten in Regionen, die im Fokus der politischen Nachfrage westlicher Staaten stehen.

Die strategische Bedeutung von Wolfram hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Die Nachfrage aus Industrie, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung bleibt stabil, während nicht-chinesisches Angebot knapper wird. Das zentralste Projekt für Almonty ist weiterhin die Sangdong-Mine in Südkorea. Der Bau ist weitgehend abgeschlossen und wird durch eine langfristige Finanzierung der KfW IPEX-Bank sowie eine Abnahmevereinbarung mit Global Tungsten & Powders mit Preisuntergrenze unterstützt.

Eine zweite Wachstumssäule ergibt sich aus der Stärkung der Präsenz in Nordamerika. Mit der Übernahme des Gentung-Browns-Lake-Wolframprojekts in Montana sicherte sich Almonty ein Projekt, das historisch Teil eines strategischen US-Vorratsdistrikts war. Bestehende Infrastruktur und Genehmigungen schaffen kurzfristige Optionen und unterstützen den Ausbau von Lieferketten für US-Industrie- und Verteidigungskunden.

Insgesamt verbindet Almonty kurzfristiges Produktionswachstum mit langfristiger optionaler Erweiterung in politisch stabilen Rechtsräumen. Die geografische Diversifizierung entspricht einer globalen industriepolitischen Ausrichtung, die verstärkt auf Lieferwege außerhalb Chinas setzt - insbesondere für Rohstoffe mit Bedeutung für Verteidigung, Elektronik und Fertigung.

Arafura Rare Earths: Ein fokussierter Weg zur Investitionsentscheidung

Arafura Rare Earths (ISIN: AU000000ARU5) befindet sich mit seinem Nolans-Projekt im Northern Territory weiter in der Entwicklungsphase. Das Projekt ist Teil der US-australischen Partnerschaft für kritische Mineralien und steuert auf eine Investitionsentscheidung im Jahr 2026 zu. Mit über 40 Mio. US-Dollar, die bereits in frühe Arbeiten geflossen sind, sowie potenziellen staatlich unterstützten Finanzierungen von bis zu 400 Mio. US-Dollar bleibt Nolans ein zentraler Kandidat für die künftige Versorgung mit Neodym-Praseodym-Oxid für die Magnetfertigung.

Das Management betont, dass das "Ore-to-Oxide"-Konzept eine höhere Wertschöpfung in Australien ermöglicht - ein Ziel, das mit internationalen Bestrebungen zur Lokalisierung kritischer Wertschöpfungsketten übereinstimmt.

Stärkung widerstandsfähiger Lieferketten

Jedes der drei Unternehmen veranschaulicht einen anderen Ansatz, mit dem westliche Volkswirtschaften die Resilienz ihrer Rohstoffversorgung erhöhen: St George durch die Entwicklung einer hochgradigen Ressource, Almonty durch den Ausbau multinationaler Produktion und Arafura durch die Weiterentwicklung eines fortgeschrittenen Projekts.

Während Märkte sich an veränderte Handelsmuster und begrenztere Rohstoffverfügbarkeiten anpassen, wird die weitere Entwicklung dieser Projekte aufmerksam verfolgt. Ihre Fortschritte zeigen, wie Industrie und Regierungen die Landschaft kritischer Mineralien neu gestalten, um langfristige strategische Anforderungen zu erfüllen.

