Seltene Erden-Aktien im Fokus: Wohin geht die Reise für Arafura Rare Earths und St George Mining?

Zwei an der australischen Börse notierte Entwickler rücken in den Mittelpunkt der weltweiten Bemühungen, Lieferketten für Seltene Erden zu sichern - inmitten steigender Nachfrage und sich verändernder geopolitischer Prioritäten.

Weltweite Dynamik belebt den Markt für Seltene Erden

Der globale Übergang zu sauberer Energie und Elektrifizierung hat das Interesse an Seltenen Erden (REEs) neu entfacht - entscheidend für Windturbinen, Elektrofahrzeuge und hochentwickelte Verteidigungstechnologien. Die verschärften chinesischen Exportkontrollen und westliche Förderinitiativen verändern die Angebotslandschaft - ein Umfeld, das Arafura Rare Earths (ISIN: AU000000ARU5) und St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) verstärkt in den Fokus der Anleger rückt.

Beide Unternehmen verfügen über weltweit bedeutende Projekte im Bereich Seltener Erden und sind gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach diversifizierten, nicht-chinesischen Lieferquellen zu profitieren.

Arafura: Das Nolans-Projekt steht vor der Investitionsentscheidung

Auf der Jahreshauptversammlung 2025 berichtete Arafura, dass das Nolans-Projekt im Northern Territory "einsatzbereit" sei. Mit über 40 Millionen US-Dollar für vorbereitende Arbeiten vor Ort und der bedingten Genehmigung für den Großteil der 1 Milliarde US-Dollar Fremdfinanzierung befindet sich das Projekt in seiner letzten Vorbauphase.

Nolans wurde als vorrangiges Projekt im Rahmen des US-Australischen Abkommens über kritische Mineralien eingestuft und erhält damit Zugang zu bis zu 400 Millionen US-Dollar staatlich unterstützter Finanzierung. Ziel des Programms ist es, westliche Lieferketten für Materialien wie Neodym und Praseodym (NdPr) zu stärken, die in Permanentmagneten verwendet werden.

Geschäftsführer Darryl Cuzzubbo erklärte, die Erz-zu-Oxid-Strategie positioniere Arafura optimal, um die steigende weltweite Nachfrage zu bedienen, während Industrieländer Alternativen zu China suchen. Eine endgültige Investitionsentscheidung (FID) ist für Anfang 2026 vorgesehen - abhängig von der Bestätigung von Ankerinvestoren und der Durchführung der Kapitalerhöhung.

St George: Aufbau eines neuen Zentrums für Seltene Erden in Brasilien

St George Mining hat sich nach der Übernahme des Araxá-Projekts für Seltene Erden und Niobium in Brasilien im Jahr 2025 rasch zu einem Entwickler kritischer Mineralien gewandelt. Das Projekt liegt direkt neben der Mine von CBMM, die rund 80% der weltweiten Niobiumversorgung liefert. Araxá umfasst 40,6 Millionen Tonnen mit 4,13% TREO und 0,68% Niobiumoxid - eines der höchstgradigen Karbonatit-Vorkommen weltweit.

Macquarie Research hat die Aktie jüngst mit einer Outperform-Bewertung und einem Kursziel von 0,20 AUD versehen und betont den "klaren Weg zur Produktion" sowie die diversifizierten Einnahmequellen aus Niobium und Seltenen Erden.

Im Oktober 2025 sammelte St George 72,5 Millionen AUD, darunter 22,5 Millionen AUD von Hancock Prospecting, um Bohrungen, metallurgische Studien und eine staatlich unterstützte Pilotanlage im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais voranzutreiben. Die Produktion von Niobiumkonzentrat soll etwa 2027 beginnen, gefolgt von der Gewinnung Seltener Erden.

Nachfrageboom stärkt beide Unternehmen

Analysten erwarten, dass der Preis für NdPr-Oxid bis 2027 auf rund 120 US-Dollar/kg steigen wird - getrieben durch knappe Versorgung und wachsende Nachfrage aus dem Bereich Elektromobilität und erneuerbare Energien. Regierungen im Westen reagieren mit Förderprogrammen, darunter der australische Vorschlag eines 1,2 Milliarden AUD schweren strategischen Rohstofffonds sowie US-Programme mit Preisstützungs- und Abnahmegarantien.

Diese politischen Maßnahmen verbessern die Finanzierungsbedingungen für Entwickler wie Arafura und St George, deren Projekte im Einklang mit westlichen Strategien zur Diversifizierung der Versorgung mit Seltenen Erden stehen.

Ausblick: Gut positioniert für Wachstum

Das Nolans-Projekt von Arafura dürfte nach Abschluss der Finanzierung ein Eckpfeiler der australischen Produktion Seltener Erden werden, während St Georges Araxá-Projekt geografische Diversifikation und zusätzlichen Zugang zu Niobium bietet - einem weiteren Schlüsselmaterial für Energie- und Verteidigungsanwendungen.

Beide Unternehmen verfolgen parallele Strategien: Arafura steht kurz vor dem Entwicklungsbeginn, während St George durch Ressourcenausbau und strategische Investoren wächst. Da die Nachfrage das Angebot weiterhin übersteigt, spiegeln ihre Fortschritte eine globale Neuausrichtung der Industrie für kritische Mineralien wider.

Macquarie Equity Research "St. George Mining Armored Knight Charging" vom 29. Oktober 2025

https://www.listcorp.com/asx/aru/arafura-rare-earths-limited/news/agm-presentation-3268601.html

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

