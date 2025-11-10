Aktien im Fokus: Almonty Industries und St George Mining. Warum das Interesse an Niobium, Seltenen Erden und Wolfram wächst

Anzeige / Werbung

Da Regierungen weltweit um die Sicherung strategischer Rohstofflieferketten ringen, gewinnen Almonty Industries und St George Mining zunehmend an Investorenaufmerksamkeit.

Beide Unternehmen bieten Zugang zu Rohstoffen mit hoher Nachfrage - Wolfram, Niobium und Seltene Erden (REEs) - die für Verteidigung, Technologie und erneuerbare Energien unverzichtbar sind.

Almonty: Diversifiziertes Wolfram-Portfolio mit globaler Reichweite

Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) treibt seine Strategie als nicht-chinesischer Wolframlieferant mit Projekten in Portugal, Südkorea, Spanien und neuerdings den USA voran.

Ein neues Bohrprogramm in der Panasqueira-Mine in Portugal zielt auf eine Erweiterung auf Ebene 4 ab, um die Minenlaufzeit zu verlängern und die Produktion zu steigern. Das Programm wird durch eine Investition von 2,5 Mio. Euro unterstützt.

Die Sangdong-Mine in Südkorea - eines der größten Wolframvorkommen weltweit - steht kurz vor der kommerziellen Produktion. Ein 15-jähriger Abnahmevertrag mit Global Tungsten & Powders garantiert einen Mindestpreis von 183 US-Dollar pro MTU, bei Produktionskosten von nur 110 US-Dollar pro MTU. Die Phase II, geplant für 2026, soll die Produktion verdoppeln.

Parallel dazu läuft ein Molybdän-Bohrprogramm in Sangdong. Eine abgeleitete Ressource von 21,48 Millionen Tonnen mit 0,26% MoS2 wurde ausgewiesen, gestützt durch einen exklusiven Abnahmevertrag mit SeAH M&S, Südkoreas führendem Molybdänverarbeiter.

St George Mining: Aufstrebender Akteur bei Niobium und Seltenen Erden

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) etabliert sich nach dem Erwerb des Araxá-Projekts in Brasilien als Explorationsunternehmen für hochgradige kritische Mineralien. Das Projekt liegt direkt neben CBMM, der größten Niobium-Mine der Welt, und verfügt über eine Ressource von 40,6 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 0,99% Nb2O5 und 4,13% TREO. Bohrungen verzeichneten Spitzenwerte von 8,29% Nb2O5 und 32,98% TREO.

2025 sammelte St George 72,5 Mio. AUD ein, unterstützt durch Hancock Prospecting und internationale Fonds. Da China seine Exportkontrollen für Seltene Erden verschärft, richtet sich das Marktsentiment zunehmend auf alternative Lieferquellen. Die Gehalte von Araxá sind mit führenden Wettbewerbern vergleichbar und eignen sich für eine kostengünstige Tagebau-Entwicklung.

Sowohl Niobium als auch Seltene Erden stehen auf den Listen kritischer Rohstoffe der USA und Australien, was Zugang zu staatlicher Förderung und Abnahmeverträgen eröffnet. Partnerschaften mit MagBras und Shandong Xinhai stärken zusätzlich den Weg zur Produktion.

Macquarie Equity Research nahm kürzlich die Beobachtung von St George Mining mit einer Outperform-Empfehlung und einem Zwölfmonats-Kursziel von 0,20 AUD (0,114 €) auf.

Die Analyse stützt sich auf fünf zentrale Faktoren: attraktive Bewertungsmultiplikatoren, solide Infrastruktur in Araxá, vielversprechende hochgradige Mineralisierung, doppelte Rohstoff-Exposition und starke institutionelle Unterstützung. Macquarie sieht Araxá als kurzfristigen Entwicklungskandidaten, strategisch günstig neben CBMM gelegen und mit vergleichbaren Gehalten zu führenden Projekten weltweit.

Die Analysten betonen zudem, dass weniger als 10% der Lizenzfläche bisher erkundet wurden - was ein "erhebliches Potenzial für Ressourcenerweiterungen" biete. Macquarie sieht bei St George "wesentliche Aufwärtsperspektiven durch Explorationserfolge, Abnahmefinanzierungen und beschleunigte Entwicklung."

Fazit: Wachsende Bedeutung in einer sich wandelnden Lieferkette

Von Almontys produktionsreifen Wolframprojekten bis zu St Georges hochgradigem Niobium- und REE-Vorkommen sind beide Unternehmen strategisch gut positioniert, um von der weltweiten Neuordnung der Lieferketten für kritische Mineralien zu profitieren.

Quellen:

Macquarie Equity Research "St. George Mining - Der gepanzerte Ritter im Angriff" vom 29.10.2025

https://investingnews.com/diamond-equity-research-releases-update-note-on-almonty-industries-inc

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

