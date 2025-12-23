Werden diese Aktien im Jahr 2026 durchstarten? Im Fokus: Rheinmetall, DroneShield und St George Mining

Anzeige / Werbung

Mit dem Blick der Märkte über das Jahr 2025 hinaus verlagert sich die Aufmerksamkeit zunehmend von kurzfristiger Dynamik hin zu Unternehmen, die an langfristige strukturelle Trends angebunden sind. Wiederaufrüstung im Verteidigungsbereich, Drohnenkriegführung und kritische Mineralien sind längst keine spekulativen Erzählungen mehr, sondern fest verankerte politische Prioritäten.

Vor diesem Hintergrund könnten drei Aktien bis 2026 zu Segmentführern werden: Rheinmetall (ISIN: DE0007030009), DroneShield (ISIN: AU000000DRO2) und St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8).

Obwohl sie in unterschiedlichen Branchen tätig sind, befinden sich alle drei an einer strategischen Schnittstelle von staatlichen Ausgaben, nationaler Sicherheit und der Resilienz von Lieferketten - Faktoren, die die Kapitalallokation zunehmend bestimmen.

Rheinmetall: Ein mehrjähriger Verteidigungszyklus

Rheinmetall hat sich als einer der klarsten Profiteure der europäischen Neuausrichtung im Verteidigungsbereich etabliert. Einst als zyklischer Rüstungshersteller betrachtet, wird das Unternehmen heute als langfristig ausgerichtete industrielle Plattform wahrgenommen, die eng mit der NATO-Aufrüstung und dauerhaft steigenden Verteidigungshaushalten verknüpft ist.

Der Auftragsbestand - bereits im zweistelligen Milliarden-Euro-Bereich - bietet eine in einem ansonsten unsicheren industriellen Umfeld seltene Visibilität der Erträge. Wichtig ist dabei, dass das Management darauf hingewiesen hat, dass jüngste zeitliche Verschiebungen bei Auftragseingängen auf Haushaltsverzögerungen und nicht auf Stornierungen zurückzuführen sind, was das Vertrauen in die mittelfristige Nachfrage stärkt.

Rheinmetalls Engagement erstreckt sich über Landsysteme, Munition, Luftverteidigung und maritime Plattformen, letztere zusätzlich gestärkt durch Akquisitionen und Partnerschaften. Die Zusammenarbeit mit führenden US-Rüstungsunternehmen erhöht die strategische Bedeutung weiter. Für Investoren liegt die Attraktivität weniger in kurzfristiger Margenausweitung als vielmehr in Skalierung, Kapazität und politischer Einbindung - Eigenschaften, die an Bedeutung gewinnen, wenn Regierungen Resilienz über Kosteneffizienz stellen.

DroneShield: Verteidigung wird softwarezentriert

Steht Rheinmetall für industrielle Größe, so steht DroneShield für Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit. Der australische Spezialist für Drohnenabwehr ist in einem sich rasch wandelnden Bedrohungsumfeld positioniert, in dem kostengünstige unbemannte Systeme sowohl militärische als auch zivile Sicherheitskonzepte grundlegend verändern.

Das Unterscheidungsmerkmal von DroneShield liegt in der gezielten Ausrichtung auf Software und wiederkehrende Erlöse. Erkennungsalgorithmen, Bedrohungsdatenbanken und elektronische Gegenmaßnahmen erfordern kontinuierliche Aktualisierungen, wodurch Software-as-a-Service zunehmend zum Kern des Geschäftsmodells wird. Aktuelle Unternehmensangaben unterstreichen ein starkes Wachstum der Softwareerlöse und bestätigen diesen strategischen Wandel.

Das Unternehmen investiert weiterhin erheblich in Forschung und Entwicklung und baut eine globale Hardwarebasis auf, die langfristig mehrschichtige Softwareerlöse generieren soll. Die Expansion in die USA, nach Europa und Lateinamerika schreitet voran, während zivile Anwendungen - etwa an Flughäfen, in Rechenzentren und bei kritischer Infrastruktur - sich mit verschärfter Regulierung zu einem zweiten Wachstumstreiber entwickeln.

Für 2026 ist die Positionierung von DroneShield eindeutig: Verteidigungsausgaben drehen sich nicht mehr ausschließlich um Hardware, sondern zunehmend um Daten, Anpassungsfähigkeit und Geschwindigkeit.

St George Mining: Strategische Mineralien, strategischer Zeitpunkt

Abseits großer Rüstungskonzerne und Technologieanbieter gewinnen Rohstoffunternehmen, die kritische Vorprodukte liefern, zunehmend an strategischer Bedeutung. St George Mining gehört mit seinem Araxá-Projekt für Niob und Seltene Erden in Brasilien eindeutig zu dieser Gruppe.

Beide Rohstoffe gelten in führenden Volkswirtschaften als kritische Mineralien und eröffnen potenzielle Zugänge zu staatlicher Unterstützung sowie langfristigen Abnahmevereinbarungen. Die Lage des Projekts - in unmittelbarer Nachbarschaft zum weltweit führenden Niobproduzenten - bietet infrastrukturelle Vorteile und eine technische Validierung, die in der Explorationsphase selten ist.

Von zentraler Bedeutung ist die im Projekt angelegte Diversifikation. Niob bedient die Nachfrage aus der Stahl- und Verteidigungsindustrie, während Seltene Erden zusätzlichen Zugang zu Magneten und fortschrittlicher Fertigung eröffnen. In einer Welt, in der Versorgungssicherheit immer stärker in den Fokus rückt, könnte diese doppelte Ausrichtung von besonderem Wert sein.

Positioniert für 2026?

Was Rheinmetall, DroneShield und St George Mining verbindet, ist nicht kurzfristiger Hype, sondern die Ausrichtung auf belastbare strukturelle Kräfte. Verteidigungshaushalte werden für Jahrzehnte neu definiert, Software verändert die moderne Kriegführung grundlegend, und kritische Mineralien sind zu strategischen Vermögenswerten geworden.

Ob diese Aktien im Jahr 2026 tatsächlich "durchstarten", hängt von der operativen Umsetzung und den Marktbedingungen ab. Ihre Positionierung deutet jedoch darauf hin, dass sie eng mit den Kräften verknüpft sind, die die nächste Phase der Marktführerschaft prägen werden.

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit St George Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der St George Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von St George Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von St George Mining einsehen: https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome.



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung St George Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



