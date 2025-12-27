BlackRock setzt 2026 auf ASX-Small-Caps: Arafura und St George Mining im Fokus

Anzeige / Werbung

Globales Kapital wandert entlang der Marktkapitalisierungskurve nach unten, da Bewertungsdisziplin, die Politik zu kritischen Mineralien und projektspezifische Dynamik das australische Small-Cap-Chancenuniversum neu definieren.

Ein Signal des weltweit größten Vermögensverwalters

Die Entscheidung von BlackRock, australische Small-Cap-Aktien in seine Multi-Asset-Portfolios aufzunehmen, markiert einen bemerkenswerten Wandel in der Wahrnehmung des ASX durch globales Kapital mit Blick auf das Jahr 2026. Das Unternehmen nannte günstigere Bewertungen, verbesserte Stimmungsindikatoren sowie eine differenzierte Sektorallokation als wesentliche Gründe für die erstmalige Allokation in australische Small Caps, während zugleich das Engagement in Large-Cap-Aktien reduziert wurde.

Politische Rückenwinde stärken kritische Mineralien

Der erneute Fokus auf Small Caps fällt mit einer zunehmenden staatlichen Einbindung in die Lieferketten kritischer Mineralien zusammen. Arafura Rare Earths (ISIN: AU000000ARU5) hat sich in diesem Rahmen klar positioniert. Im November 2025 präsentierte sich das Unternehmen der Minerals Security Partnership (MSP), einer Koalition aus 14 Staaten und der Europäischen Union, die den Aufbau verlässlicher und ESG-konformer Lieferketten für Seltene Erden zum Ziel hat.

Arafuras Nolans-Projekt im Northern Territory wurde im Rahmen des US-australischen Abkommens zu kritischen Mineralien als prioritäres Asset identifiziert. Das Projekt ist vollständig genehmigt, baureif und als integrierter Ein-Standort-Betrieb vom Erz bis zum Oxid konzipiert, mit einer erwarteten Minenlaufzeit von über 38 Jahren. Laut Unternehmenspräsentation soll Nolans im ersten Quartil der globalen Kostenkurve liegen und neben Neodym-Praseodym-Oxid (NdPr) auch schwere Seltene-Erden-Oxide, darunter Dysprosium und Terbium, produzieren.

Die Finanzierungsdynamik hat sich deutlich beschleunigt. Mehr als 1 Mrd. US-Dollar an langfristigen Fremdmitteln wurden vorbehaltlich genehmigt, ergänzt durch staatlich verbundene Eigenkapitalzusagen sowie eine öffentliche Kapitalerhöhung in Höhe von 475 Mio. AUD, die 2025 durchgeführt wurde. Diese Fortschritte unterstreichen, weshalb Projekte wie Nolans zunehmend als institutionell investierbare Gelegenheiten im Small-Cap-Segment wahrgenommen werden.

St George Mining und der Aufstieg dual-kritischer Assets

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) verkörpert eine weitere Facette der Small-Cap-These: eine duale Exponierung gegenüber kritischen Mineralien mit kurzfristiger Entwicklungsoptionalität. Macquarie Equity Research nahm das Unternehmen im Oktober 2025 in die Berichterstattung auf und hob das Araxá-Projekt in Brasilien als seltene Kombination von Niob und Seltenen Erden innerhalb eines einzelnen Assets hervor.

Araxá liegt in unmittelbarer Nähe zur weltweit führenden Niob-Mine von CBMM und verfügt über eine gemessene und angezeigte Ressource mit durchschnittlich 0,99 Prozent Nb2O5 und 4,13 Prozent Gesamt-Seltene-Erden-Oxiden. Macquarie betonte die infrastrukturellen Vorteile des Projekts, etablierte Aufbereitungswege sowie seine hohe strategische Relevanz und verwies darauf, dass sowohl Niob als auch Seltene Erden von den USA und ihren Verbündeten als kritische Mineralien höchster Priorität eingestuft werden.

Jüngste Bohrergebnisse haben weiteres Aufwärtspotenzial aufgezeigt, da hochgradige Abschnitte die Mineralisierung über den bisherigen Ressourcenrahmen hinaus erweitern. Der Broker verwies zudem auf starkes institutionelles Interesse, unter anderem auf eine Kapitalerhöhung in Höhe von 72,5 Mio. AUD mit Unterstützung strategischer Investoren, als Beleg für eine verbesserte Marktstimmung gegenüber fortgeschrittenen Small-Cap-Entwicklern.

Warum Small Caps im aktuellen Zyklus relevant sind

BlackRocks strategische Neuausrichtung impliziert keine umfassende Neubewertung australischer Aktien insgesamt. Das Unternehmen bevorzugt weiterhin US-amerikanische und Schwellenländeraktien. Die selektive Rückkehr in australische Small Caps verdeutlicht jedoch die wachsende Erkenntnis, dass Wertpotenzial und strategische Relevanz zunehmend in niedrigeren Marktkapitalisierungssegmenten zu finden sind.

Projekte wie Nolans von Arafura und Araxá von St George veranschaulichen diese Entwicklung. Beide stehen im Einklang mit staatlich unterstützten Prioritäten für Lieferketten, adressieren Konzentrationsrisiken in den globalen Märkten für kritische Mineralien und haben die frühe Explorationsphase hinter sich gelassen, um in die Phase der Finanzierung und Umsetzung einzutreten.

Während globale Vermögensverwalter ihre Portfolios für 2026 neu ausrichten, wird das australische Small-Cap-Segment nicht länger lediglich als zyklisch oder spekulativ betrachtet. Vielmehr wird es zunehmend als Vehikel für politisch unterstütztes Wachstum verstanden, bei dem Projektqualität und strategische Positionierung - und nicht die Indexgewichtung - über die Relevanz entscheiden.

Quellen:

https://www.afr.com/markets/equity-markets/blackrock-joins-great-rotation-from-asx-blue-chips-to-small-caps-20251118-p5ngct

https://www.listcorp.com/asx/aru/arafura-rare-earths-limited/news/minerals-security-partnership-presentation-3279233.html

Macquarie-Equity-Research.pdf

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit St George Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von St George Mining einsehen: https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome.



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung St George Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Enthaltene Werte: AU000000ARU5,AU000000SGQ8