St George Mining erzielt bislang mächtigsten Seltenerd- und Niobium-Abschnitt bei Araxá

Ausbau des Potenzials im strategischen Rohstoffgürtel Brasiliens

St George Mining Limited (ISIN: AU000000SGQ8) definiert weiterhin Umfang und Qualität seines zu 100% gehaltenen Araxá-Seltenerd- und Niobium-Projekts in Brasilien neu. Grundlage ist ein herausragendes neues Bohrergebnis: 139,45 Meter mit 4,05% Gesamt-Seltenerdoxide (Total Rare Earth Oxides, TREO) und 0,55% Nb2O5 ab Oberfläche in Bohrloch AXDD004, einschließlich 53,9 m mit 5,44% TREO und 0,79% Nb2O5 ab 9 m Tiefe.

Dies ist der bislang mächtigste und höchstgradige Abschnitt, der bei Araxá verzeichnet wurde. Die Dynamik setzt sich fort: Neun weitere Bohrlöcher lieferten bedeutende Mächtigkeiten hochgradiger Mineralisation ab Oberfläche.

Hochgradige Abschnitte untermauern erhebliches Ressourcenwachstum

Weitere Highlights umfassen 80,15 m mit 5,11% TREO und 0,76% Nb2O5 ab Oberfläche in AXDD007 (einschließlich 43,9 m mit 6,18% TREO und 1,05% Nb2O5) sowie 81,45 m mit 4,52% TREO und 0,56% Nb2O5 ab Oberfläche in AXDD018.

Der Executive Chairman von St George, John Prineas, erklärte:

"Die Bohrergebnisse bestätigen weiterhin eine Mineralisation von Weltklasse und zeigen außergewöhnlich hohe Gehalte über sehr große wahre Mächtigkeiten."

Diese breiten, oberflächennahen Abschnitte stärken das Vertrauen in das wirtschaftliche Potenzial des Projekts und deuten auf eine sehr deutliche Erhöhung der Gesamttonnage der Mineralressourcenschätzung (Mineral Resource Estimate, MRE) von Araxá hin.

Mineralisation in alle Richtungen offen

Von entscheidender Bedeutung ist, dass die hochgradige Mineralisation in alle Richtungen sowie in der Tiefe offen bleibt. Dieses anhaltende Entdeckungspotenzial hat St George dazu veranlasst, das Bohrprogramm bis ins Jahr 2026 zu verlängern; mehrere Bohrgeräte sind rund um die Uhr im Einsatz.

Prineas ergänzte:

"Die Bohrungen zeigen weiterhin, dass das Mineralsystem offen ist und sich über die derzeit definierten Grenzen hinaus erstreckt. Das machte unsere Entscheidung, das Bohrprogramm bis 2026 zu verlängern, zu einer leichten Entscheidung."

Bemerkenswert ist zudem, dass die Mineralisation bei Araxá bereits an der Oberfläche einsetzt - ein wesentlicher Differenzierungsfaktor, der im Vergleich zu anderen Seltenerd- und Niobiumprojekten weltweit zu geringeren Abraumverhältnissen und niedrigeren Entwicklungskosten führen könnte.

Technischer Meilenstein: Primärer Pyrochlor bestätigt

In einer wichtigen technischen Entwicklung hat St George primären Pyrochlor - das wichtigste Wirtsmineral für Niobium - visuell im Karbonatitgestein identifiziert. Dies bestätigt eine stabile magmatische Quelle und liefert ein solides geologisches Modell für weitere Explorationen und Ressourcenerweiterungen.

Zudem unterstützt dieser Befund das Vorhandensein hochgradiger supergener Anreicherungszonen, die entstehen, wenn Verwitterungsprozesse Niobium im verbleibenden Regolith konzentrieren. Die grobkörnige Textur des Pyrochlors sowie die Eigenschaften des Wirtsgesteins sind auch im Hinblick auf eine günstige Metallurgie vielversprechend.

Araxá als strategischer Rohstoffwert positioniert

Als bereits größte und höchstgradige, in Karbonatit beherbergte REE-Ressource Südamerikas zählt Araxá zu den zweithöchstgradigen REE-Projekten der westlichen Welt. Die am 1. April 2025 veröffentlichte MRE von St George weist aus:

41,2 Mio. t mit 0,68% Nb2O5

40,6 Mio. t mit 4,13% TREO

In unmittelbarer Nähe zu den globalen Niobium-Operationen von CBMM gelegen und unterstützt durch staatliche Fördermaßnahmen im Rahmen der brasilianischen MagBras-Initiative, entwickelt sich Araxá rasch zu einem strategisch bedeutenden Aktivposten innerhalb der globalen Lieferkette für die Energiewende.

Prineas schloss:

"Die Ressource bei Araxá beginnt an der Oberfläche - ein echter Unterschied zwischen unserer Lagerstätte und anderen aufstrebenden Niobium- und Seltenerd-Entwicklern. Der potenzielle kommerzielle Vorteil einer derart günstigen Lagerstätte kann nicht hoch genug eingeschätzt werden."

Mit soliden Fundamentaldaten und wachsendem Umfang entwickelt sich Araxá zu einem Schlüsselprojekt in der globalen Seltenerd- und Niobiumlandschaft.

