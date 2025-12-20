Investoren ritten 2025 auf der Verteidigungswelle. Was folgt für Almonty, St George und DroneShield?

Anzeige / Werbung

Nach einem Jahr, das von Wiederaufrüstung und steigenden Sicherheitsausgaben geprägt war, verlagert sich der Fokus zunehmend von den großen Rüstungsauftragnehmern hin zu den Lieferketten und Technologien, die die moderne Kriegsführung erst ermöglichen.

Von Verteidigungsausgaben zu Verteidigungssystemen

Im Jahr 2025 folgten Investoren den steigenden Verteidigungsausgaben nahezu ohne Zögern. Zunehmende geopolitische Risiken, der Krieg in der Ukraine sowie eine umfassende Neuausrichtung der Militärhaushalte der NATO und verbündeter Staaten führten dazu, dass Verteidigungsaktien zu den führenden Segmenten an den Märkten zählten. Mit dem Jahresende entwickelt sich dieser Verteidigungstrend jedoch weiter.

Der Fokus liegt nicht mehr ausschließlich auf Plattformen und Hauptauftragnehmern. Er verschiebt sich sowohl stromaufwärts als auch stromabwärts - hin zu den Technologien, die moderne Konflikte prägen, und zu den Materialien, die diese überhaupt erst möglich machen. Dieser Wandel rückt Unternehmen wie DroneShield (ISIN: AU000000DRO2), St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) und Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) klar in den Mittelpunkt der nächsten Phase.

DroneShield und die Realität kostengünstiger Kriegsführung

Kaum eine Entwicklung hat das Denken auf dem Gefechtsfeld so stark verändert wie der Aufstieg von Drohnen. Kostengünstige, flexible und zunehmend autonome Systeme haben die ökonomischen Grundlagen der Verteidigung verschoben und Militärs dazu gezwungen, in mehrschichtige Gegenmaßnahmen statt in einzelne hochpreisige Systeme zu investieren.

DroneShield ist genau in diesem Übergang positioniert. Seine Systeme zur Drohnenabwehr adressieren ein Problem, das vor einem Jahrzehnt kaum relevant war und heute unvermeidbar ist. Für Investoren ist dabei nicht nur die steigende Nachfrage entscheidend, sondern auch die Art und Weise, wie diese Nachfrage bedient wird.

Aussagekräftig ist die Entwicklung des Unternehmens hin zu einer softwarezentrierten Verteidigung. Da sich Drohnenbedrohungen rasch verändern, verlieren statische Lösungen schnell an Relevanz. Erkennungsalgorithmen, KI-gestützte Identifikation und elektronische Kampfführung müssen kontinuierlich aktualisiert werden. Diese Dynamik erklärt die zunehmende Bedeutung von Software-as-a-Service bei DroneShield und die Verankerung wiederkehrender Erlöse in einem vormals hardwaregetriebenen Geschäftsmodell.

Geografisch verbreitert sich die Nachfrage. Militärische Kunden bleiben zentral, doch zivile Infrastrukturen - Flughäfen, Energieanlagen und Rechenzentren - werden zunehmend Teil der Sicherheitsdebatte. Die Grenze zwischen nationaler Sicherheit und dem Schutz kritischer Infrastruktur verschwimmt, und DroneShield operiert genau an dieser Schnittstelle.

Almonty und die Rückkehr von Wolfram als strategischem Rohstoff

Während Technologien Aufmerksamkeit auf sich ziehen, bestimmen Materialien die Umsetzbarkeit. Wolfram ist wieder zu einem der strategisch wichtigsten Metalle im Verteidigungsbereich geworden, unverzichtbar für panzerbrechende Munition, Raketenkomponenten, Luft- und Raumfahrtlegierungen sowie hochentwickelte Fertigungswerkzeuge. Gleichzeitig ist das globale Angebot stark auf China konzentriert.

Almonty Industries bietet eine Alternative, die eng mit den westlichen Verteidigungsprioritäten übereinstimmt. Mit produzierenden Assets in Europa und dem fortgeschrittenen Sangdong-Projekt in Südkorea positioniert sich das Unternehmen als zentraler nicht-chinesischer Lieferant von Wolframkonzentrat.

Was Almonty auszeichnet, ist nicht nur die geografische Aufstellung, sondern auch die Struktur. Langlebige Minen, niedrige Betriebskosten und langfristige Abnahmeverträge sorgen für eine in der Bergbauindustrie seltene Planbarkeit der Erlöse. Da Verteidigungsplaner zunehmend sichere und transparente Lieferketten priorisieren, wandelt sich die Rolle von Wolfram von einem industriellen Input zu einer strategischen Ressource.

Für Investoren liegt die Bedeutung in der politischen Einbettung. Die Nachfrage nach Wolfram ist zunehmend politisch getrieben und weniger rein zyklisch, wodurch Almontys Perspektiven enger mit Verteidigungs- und Sicherheitsplanungen verknüpft sind als mit kurzfristigem Wirtschaftswachstum.

St George Mining und verteidigungsrelevante Mineralien

St George Mining steht früher in der Wertschöpfungskette, ist jedoch nicht weniger strategisch. Das Araxá-Projekt in Brasilien bietet Zugang zu Niob und Seltenen Erden - beide essenziell für die Verteidigungsindustrie, von hochfesten Stählen bis hin zu fortschrittlicher Elektronik und Lenksystemen.

Niob verbessert das Festigkeits-Gewichts-Verhältnis von Stahl, ein entscheidender Faktor für Militärfahrzeuge, Pipelines und strukturelle Anwendungen. Seltene Erden bilden die Grundlage für Permanentmagnete, die in Motoren, Radarsystemen und Kommunikationsausrüstung eingesetzt werden. Gemeinsam stellen sie die weniger sichtbaren, aber unverzichtbaren Bausteine moderner Verteidigungsfähigkeit dar.

Die zunehmende Relevanz von St George ergibt sich aus Standort und Optionalität. Araxá liegt in unmittelbarer Nähe etablierter Niobinfrastruktur, was technische Risiken reduziert, während die Seltene-Erden-Komponente eine Hebelwirkung auf diversifizierungsorientierte Verteidigungs- und Technologiesupplychains bietet. Da Regierungen verstärkt versuchen, Risiken bei kritischen Mineralien zu reduzieren, rücken Projekte wie Araxá von spekulativem Interesse in den Bereich strategischer Erwägungen.

Der Verteidigungstrend neu gedacht

Die Verteidigungswelle des Jahres 2025 war eine Frage der Ausgaben. Die nächste Phase dreht sich um Systeme. Drohnen, elektronische Kampfführung und sichere Rohstoffversorgung sind keine zyklischen, sondern strukturelle Themen.

DroneShield adressiert, wie Konflikte geführt werden. Almonty legt die Grundlage dafür, woraus Waffen hergestellt werden. St George steht für die Mineralien, die beide Bereiche im Hintergrund ermöglichen.

Quellen:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03010207-2A1630205&v=undefined

https://discoveryalert.com.au/arafura-capital-raise-strategy-2025-critical-minerals

Macquarie-Equity-Research.pdf

https://stockhouse.com/opinion/contributors/2025/12/08/the-high-flyers-2026-who-will-lead-next-rally-almonty-rheinmetall-byd-and

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

