Eine weltweite Knappheit an Seltenen Erden zeichnet sich ab - warum das St George Mining zugutekommt

Anzeige / Werbung

Werbung-Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: St George Mining . (ISIN: AU000000SGQ1)

Ein globaler Engpass wird zur strategischen Chance

Die Welt steuert auf ein anhaltendes Defizit bei der Versorgung mit Seltenen Erden zu, das bis 2040 andauern könnte.

Seltene Erden sind geologisch nicht wirklich selten - doch ihre Produktion ist stark konzentriert: China steht für rund 70% des weltweiten Abbaus und über 90% der Verarbeitung. Dieses Ungleichgewicht gefährdet nun die Lieferketten für Elektrofahrzeuge, Windturbinen und Verteidigungstechnologien.

Die weltweite Nachfrage nach Seltenen-Erden-Oxiden belief sich 2023 auf rund 280.000 Tonnen und könnte bis 2040 auf bis zu 500.000 Tonnen pro Jahr steigen. Neue Projekte benötigen jedoch in der Regel 15 bis 20 Jahre von der Entdeckung bis zur kommerziellen Produktion. Diese Verzögerung, kombiniert mit zunehmenden geopolitischen Risiken, hat Regierungen und Investoren dazu veranlasst, neue, unabhängige Lieferquellen zu suchen.

Ein neuer Akteur im Herzen der brasilianischen Bergbauindustrie

Vor diesem Hintergrund ist St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) zu einem der meistbeachteten Unternehmen im australischen Markt für kritische Rohstoffe aufgestiegen. Nach der Übernahme des Araxá-Projekts in Brasilien im Jahr 2025 hat sich das Unternehmen von einem traditionellen Nickel-Explorer zu einem diversifizierten Entwickler mit Engagement in Niob und Seltenen Erden gewandelt - zwei der zehn wichtigsten kritischen Rohstoffe laut US-Regierung.

Die Lagerstätte Araxá grenzt an CBMM, den weltweit größten Niob-Produzenten, der etwa 80% der globalen Produktion stellt. Diese Nähe verschafft St George Mining einen strategischen Vorteil: Zugang zu bestehender Infrastruktur, erprobten Verarbeitungstechnologien und einer qualifizierten lokalen Belegschaft. Die gemessenen und angezeigten Ressourcen in Araxá weisen durchschnittlich 0,99% Nb2O5 und 4,13% Gesamt-Seltene-Erden-Oxide (TREO) auf - vergleichbar mit führenden globalen Lagerstätten wie Mt Weld von Lynas.

Doppelte Rohstoffbasis stärkt Widerstandskraft

Das Analysehaus Macquarie Equity Research hat im Oktober die Beobachtung von St George Mining mit einer Outperform-Bewertung und einem Kursziel von 0,20 A$ (0,114 €) aufgenommen. Die Analysten betonen, dass das zweigleisige Rohstoffprofil das Marktrisiko reduziert. Niob - entscheidend für die Stärkung von Stahl in Fahrzeugen, Bau und Verteidigung - hat selbst in Zeiten schwächerer Rohstoffmärkte stabile Preise gehalten. Seltene Erden hingegen stehen vor einer zunehmenden Verknappung infolge chinesischer Exportbeschränkungen und wachsender Nachfrage aus der Elektro- und Windenergieindustrie.

Durch die Produktion sowohl von Niob- als auch von Seltene-Erden-Konzentraten könnte St George Mining zu einem stabilisierenden Lieferanten werden - gerade jetzt, da westliche Volkswirtschaften um die Sicherung kritischer Materialien ringen. Macquarie erwartet eine erste Niob-Produktion bis Mitte 2027, gefolgt von Seltene-Erden-Konzentraten zwei Jahre später.

Finanzierung, Partnerschaften und perfektes Timing

Das Anlegerinteresse an kritischen Rohstoffen nimmt deutlich zu. St George Mining sammelte kürzlich 72,5 Mio. A$ zu einem Preis von 0,10 A$ je Aktie ein und gewann dabei strategische Investoren wie Hancock Prospecting sowie führende nordamerikanische und europäische Fonds.

Das Unternehmen sicherte sich zudem Unterstützung des Bundesstaates Minas Gerais und ging eine Partnerschaft mit dem staatlich geförderten Forschungsinstitut CEFET in Brasilien ein, um eine Pilotanlage zu errichten - ein entscheidender Schritt zur Risikoreduzierung beim Übergang in die Entwicklungsphase.

Bereit für die nächste Phase der Rohstoffsicherung

Mit dem wachsenden Defizit an Seltenen Erden werden Produzenten außerhalb Chinas eine immer wichtigere Rolle für die Versorgungssicherheit im Bereich sauberer Energien und Verteidigungstechnologien spielen.

Die seltene Kombination aus hochgradigen Ressourcen, etablierter Infrastruktur und starker institutioneller Unterstützung macht St George Mining zu einem der wenigen aufstrebenden Projekte, das in der Lage ist, die drohende Versorgungslücke zu schließen.

Quellen:

Macquarie Equity Research "St. George Mining Armored Knight Charging" vom 29. Oktober 2025

https://discoveryalert.com.au/rare-earths-supply-deficit-2025-shortage-crisis

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit St George Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der St George Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von St George Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von St George Mining einsehen: https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome.



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung St George Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Eine weltweite Knappheit an Seltenen Erden zeichnet sich ab - warum das St George Mining zugutekommt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000SGQ8