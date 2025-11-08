St George Mining sichert sich seinen Platz im globalen Wettlauf um Niobium

Anzeige / Werbung

Mit seinem Araxá-Projekt, das unmittelbar an das weltweit führende Niobium-Unternehmen CBMM in Brasilien grenzt, entwickelt sich St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) zu einem potenziell neuen Akteur in einem der strategisch bedeutendsten Märkte für kritische Mineralien.

Ein strategisches Metall mit wachsender Bedeutung

Niobium - außerhalb industrieller Fachkreise kaum bekannt - hat sich still und leise zu einem der strategisch wichtigsten Metalle der Welt entwickelt. Es wird wegen seiner Festigkeit, Supraleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit geschätzt. Der Großteil des Niobiums wird zur Herstellung von hochfestem Stahl verwendet, wodurch sich die Haltbarkeit erhöht und gleichzeitig das Gewicht in der Automobil-, Bau- und Pipeline-Industrie reduziert wird. In der Luft- und Raumfahrt steigert es die Effizienz von Turbinen und Triebwerken, während es im Medizin- und Forschungsbereich in supraleitenden Magneten für MRT-Scanner und Teilchenbeschleuniger zum Einsatz kommt.

Entscheidend ist zudem, dass Niobium für neuartige Batterietechnologien erforscht wird. Dank seiner Fähigkeit, schnell zu laden und eine thermisch stabile Energiespeicherung zu ermöglichen, könnte es zu einem Schlüsselelement für sicherere, langlebigere Elektrofahrzeuge werden - ein weiterer Grund dafür, dass Regierungen wie die der USA, Japans und Australiens Niobium zunehmend als "kritisches Mineral" einstufen.

Araxá: Nähe und Potenzial

Das Vorzeigeprojekt von St George Mining - das Araxá-Niobium-Seltene-Erden-Projekt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais - liegt direkt neben der Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), die rund 80% der weltweiten Niobiumproduktion kontrolliert. Diese seltene geografische Nähe verschafft St George zahlreiche strategische Vorteile: vom bestehenden Bergbau-Infrastrukturnetz und einer erfahrenen Belegschaft bis hin zur Lage in einer Region mit über 50 Jahren nachgewiesener Niobium-Fördergeschichte.

Macquarie Equity Research bezeichnete das Projekt im Oktober-2025-Bericht "Armoured Knight Charging" als "den nächsten potenziellen Niobiumproduzenten" und hob die unmittelbare Nachbarschaft zu CBMM als entscheidenden Faktor für schnelle Entwicklung und Kosteneffizienz hervor. CBMMs 50-jährige Betriebshistorie belege die "Langzeittragfähigkeit und das bewährte bergbauliche Erfolgsprofil der Region".

Auch geologisch überzeugt Araxá: Die Lagerstätte befindet sich im Barreiro-Karbonatitkomplex - derselben geologischen Struktur wie die CBMM-Mine. Die gemessenen und angezeigten Ressourcen von St George weisen im Schnitt 0,99% Nb2O5 auf - ein Gehalt, der zu den höchsten weltweit zählt - sowie 4,13% gesamte Seltene-Erden-Oxide (TREO). Bohrergebnisse zeigten bereits Spitzengehalte von 8,29 % Nb2O5, und die Mineralisierung ist in alle Richtungen offen, was weiteres Ressourcenwachstum wahrscheinlich macht.

Stärke durch Diversifizierung

Eine Besonderheit von Araxá ist die gleichzeitige Ausrichtung auf Niobium und Seltene Erden (REEs) - beide stehen auf der Liste der zehn wichtigsten kritischen Mineralien des US-Innenministeriums. Diese Diversifizierung schützt vor zyklischen Schwankungen einzelner Rohstoffmärkte. Rund 90% der weltweiten Niobiumproduktion fließen in die Stahlindustrie, wo selbst minimale Beimengungen - oft weniger als 0,1% - die Festigkeit um bis zu 30% erhöhen und das Gewicht um 15-20% reduzieren können.

Macquarie betonte, dass der Niobiummarkt im Vergleich zu anderen Rohstoffen ungewöhnlich stabil sei - bedingt durch die stark konzentrierte Angebotsstruktur, begrenzte Substitute und konstante industrielle Nachfrage. Der dominierende Marktanteil von CBMM habe die Preise historisch stabil gehalten, meist zwischen 30-50 US-Dollar pro Kilogramm Ferroniobium.

Kapital und Katalysatoren voraus

Mit der Übernahme von Araxá Anfang 2025 vollzog St George eine strategische Neuausrichtung auf kritische Rohstoffe. Seitdem hat das Unternehmen 72,5 Mio. AUD eingeworben - darunter 22,5 Mio. AUD von Hancock Prospecting als Ankerinvestor. Laut Macquarie wurde die Platzierung "wegen hoher Nachfrage institutioneller und strategischer Investoren vergrößert", was die Attraktivität des Projekts im Wettbewerb um Versorgungssicherheit unterstreicht.

Macquarie nahm die Aktie mit einer Outperform-Bewertung und einem Kursziel von 0,20 AUD auf - dem Doppelten des damaligen Kursniveaus - und verwies auf "zahlreiche positive Treiber", darunter Ressourcenwachstum, günstige Genehmigungsbedingungen und potenzielle Abnahmeverträge.

Positionierung für die Zukunft kritischer Mineralien

Mit seiner Lage neben der weltweit führenden Niobiummine und gestützt durch positive Marktdynamik ist St George Mining in einer vorteilhaften Ausgangsposition innerhalb der sich wandelnden Lieferkette für kritische Rohstoffe. Die gleichzeitige Ausrichtung auf Niobium und Seltene Erden bietet sowohl Diversifizierung als auch strategischen Hebel - insbesondere in einer Zeit, in der Regierungen ihre Abhängigkeit von China-dominierten Verarbeitungsketten reduzieren wollen.

Macquarie resümierte: "Das Araxá-Projekt könnte der nächste wichtige Niobiumproduzent werden und starke Renditen erzielen - mit zusätzlichen Erträgen aus Seltenen Erden." Für St George ergibt sich damit eine seltene Kombination aus geologischem Vorteil, Infrastruktur-Nähe und wachsender globaler Nachfrage - und damit eine herausragende Position im nächsten Kapitel der Niobium-Industrie.

