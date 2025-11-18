St George Mining, Almonty Industries und Arafura Rare Earths im Rampenlicht. 3 verschiedene Möglichkeiten.

Anzeige / Werbung

Der weltweite Wettlauf um kritische Mineralien beschleunigt sich. Drei Unternehmen - St George Mining, Almonty Industries und Arafura Rare Earths - stehen dabei stellvertretend für eine neue Generation von Entwicklern, die sich außerhalb Chinas etablieren. Sie bedienen eine wachsende Nachfrage nach strategischen Metallen, die für Energiewende, Elektromobilität und Verteidigungstechnologien unverzichtbar sind.

Im Zentrum dieser Entwicklung steht St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) mit seinem Araxá-Projekt in Brasilien. Begleitet wird das Wachstum durch Arafura Rare Earths (ISIN: AU000000ARU5) mit einem fortgeschrittenen NdPr-Projekt in Australien sowie Almonty Industries (ISIN: CA0203981034), das sich auf die Wiederbelebung einer der größten Wolframmine außerhalb Chinas konzentriert.

St George Mining: Hochgradige Ressourcen und starke Finanzierung in Brasilien

St George Mining wandelte sich 2025 durch die Übernahme des Araxá-Projekts in Brasilien zu einem Schlüsselakteur im Bereich Seltener Erden und Niobium. Das Projekt liegt neben der weltweit dominierenden Niobiummine von CBMM und enthält 40,6 Mio. Tonnen mit 4,13% TREO sowie 0,68% Niobiumoxid - eines der höchstgradigen Karbonatit-Vorkommen weltweit.

Analysten von Macquarie Research bewerten die Aktie mit "Outperform" und sehen einen "klaren Weg zur Produktion" durch die Kombination von Seltenen Erden und Niobium. Im Oktober 2025 sammelte St George 72,5 Mio. AUD ein, darunter 22,5 Mio. AUD von Hancock Prospecting - Kapital, das für Bohrprogramme, metallurgische Studien und eine Pilotanlage im Bundesstaat Minas Gerais genutzt wird.

Die Produktion von Niobiumkonzentrat soll 2027 starten. Danach folgt die Gewinnung von Seltenen Erden - beides in einem geopolitisch stabilen Umfeld mit wachsender staatlicher Unterstützung.

Almonty Industries: Wolfram-Rückkehr im industriellen Maßstab

Während St George auf Wachstum durch neue Projekte setzt, revitalisiert Almonty Industries historische Produktionskapazitäten. Im Fokus steht die Sangdong-Wolframmine in Südkorea - eines der weltweit größten Vorkommen außerhalb Chinas. Mit der erfolgreichen Lieferung einer Spezialmühle und dem Beginn der unterirdischen Arbeiten befindet sich die Mine in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium.

Almonty baut systematisch eine von China unabhängige Lieferkette für den US-Markt auf. Die Übernahme des Gentung-Browns-Lake-Projekts in Montana ist ebenso entscheidend wie die Erweiterung der Vorzeigemine Sangdong in Südkorea. Sangdong wird voraussichtlich zur größten Wolframmine der westlichen Welt werden, und in Kombination mit der stabilen Produktion der Panasqueira-Mine in Portugal erwarten Experten ab 2026 Rekordumsätze.

Die Nachfrage nach alternativen Lieferanten steigt. Mit Südkorea als Produktionsstandort, westlicher Finanzierung und einer durchdachten Lieferkettenstrategie positioniert sich Almonty Industries zunehmend als europäischer Hauptversorger.

Arafura Rare Earths: Nolans-Projekt kurz vor Investitionsentscheidung

Ebenfalls mit Rückenwind durch geopolitische Entwicklungen arbeitet Arafura Rare Earths an der Finalisierung seines Nolans-Projekts im Northern Territory. Das Projekt gilt als fortgeschritten und wurde als vorrangiges Projekt im US-Australischen Abkommen über kritische Mineralien eingestuft. Eine Finanzierung in Höhe von bis zu 400 Mio. US-Dollar aus staatlich unterstützten Quellen ist in Aussicht.

Mehr als 40 Mio. US-Dollar wurden bereits in vorbereitende Maßnahmen investiert. Die endgültige Investitionsentscheidung ist für Anfang 2026 vorgesehen. Geschäftsführer Darryl Cuzzubbo betonte: "Die Erz-zu-Oxid-Strategie positioniere Arafura optimal, um die steigende weltweite Nachfrage zu bedienen, während Industrieländer Alternativen zu China suchen."

Nachfrage bleibt hoch, Preise steigen - Politik reagiert

Der Markt für kritische Rohstoffe bleibt angespannt. Analysten erwarten, dass der Preis für NdPr-Oxid bis 2027 auf etwa 120 US-Dollar/kg steigen könnte. Regierungen fördern die heimische Produktion mit Subventionen, Garantien und Förderprogrammen. Australien schlägt einen strategischen Rohstofffonds über 1,2 Milliarden AUD vor; in den USA laufen Programme mit Preisstützungen und langfristigen Abnahmeverträgen.

Diese Maßnahmen begünstigen alle drei Unternehmen. St George profitiert vom Standort Brasilien, Almonty von Südkoreas Nähe zu westlichen Märkten und Arafura von australisch-amerikanischer Kooperation.

Fazit: Drei Wege zur Stärkung westlicher Lieferketten

Ob durch Ressourcenerschließung, Reindustrialisierung oder Projektfinanzierung - St George Mining, Almonty Industries und Arafura Rare Earths stehen beispielhaft für eine neue Dynamik im globalen Rohstoffmarkt. Während China seine Kontrolle über kritische Metalle festigt, setzen westliche Akteure auf strategische Projekte, um Versorgungssicherheit zu schaffen.

Mit fortschreitender Entwicklung, politischer Rückendeckung und wachsendem Investoreninteresse dürften diese Unternehmen eine wachsende Rolle im Aufbau stabiler, diversifizierter Lieferketten spielen.

Quellen:

Macquarie Equity Research "St. George Mining Armored Knight Charging" vom 29. Oktober 2025

https://www.listcorp.com/asx/aru/arafura-rare-earths-limited/news/agm-presentation-3268601.html

https://www.boerse-express.com/news/articles/almonty-aktie-explosives-kaufsignal-840923

