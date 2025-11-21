ASX-Seltene-Erden-Aktien im Rampenlicht: St George Mining, Arafura Rare Earths und WA1 Resources

Anzeige / Werbung

Ein erneuter Fokus auf Versorgungssicherheit lenkt die Aufmerksamkeit der Anleger auf Australiens Entwickler von Seltenen Erden und Niobium. Dabei rückt St George Mining vor dem Hintergrund sich verändernder globaler Dynamiken besonders in den Vordergrund.

Ein sich verengender globaler Markt rückt kritische Mineralien in den Mittelpunkt

Seltene Erden und Niobium haben auf den strategischen Prioritätslisten von Regierungen und Herstellern an Bedeutung gewonnen, da Lieferketten erneut Störungen ausgesetzt sind. Chinas veränderte Exportregeln für Magnetmaterialien und Zwischenprodukte zwingen Käufer dazu, sich im Ausland umzusehen - und steigern damit die Nachfrage nach Projekten mit transparenten Lieferketten und klaren Entwicklungswegen.

Vor diesem Hintergrund rücken mehrere an der ASX notierte Unternehmen stärker in den Fokus. Dazu zählen St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8), Arafura Rare Earths (ISIN: AU000000ARU5) und WA1 Resources (AU000000ARU5).

Diese drei Unternehmen entwickeln Projekte in unterschiedlichen Stadien, agieren jedoch innerhalb desselben übergeordneten Trends: dem Bedarf an diversifizierter Versorgung mit Seltenen Erden und verwandten kritischen Mineralien. Die Marktbedingungen werden durch die Erwartung eines angespannten NdPr-Markts bis Mitte der 2020er-Jahre unterstützt, wobei Macquarie darauf hinweist, dass Angebotslücken bis 2027 bestehen bleiben, da Greenfield-Entwicklungen nur langsam anlaufen.

St George Mining macht in Brasilien Fortschritte

Besondere Aufmerksamkeit erlangte St George Mining durch den Einstieg in den Barreiro-Karbonatit-Komplex in Brasilien, wo das Araxá-Projekt direkt an die langjährig bestehende CBMM-Operation grenzt - verantwortlich für rund 80% der weltweiten Niobiumproduktion. Diese Lage verschafft dem Unternehmen Zugang zu etablierter Infrastruktur, qualifizierten Arbeitskräften und langjähriger Bergbauerfahrung in einer Region, die seit langem mit hochgradigem Niobium verbunden ist.

Jüngste Bohrungen in Araxá haben sowohl Potenzial hinsichtlich Größe als auch Gehalt hervorgehoben. Die aktuelle Seltene-Erden-Ressource des Projekts weist durchschnittlich 4,13% TREO auf, vergleichbar mit etablierten Betrieben. Niobiumanalysen erreichten in bestimmten Abschnitten bis zu 8,29% Nb2O5. Die Mineralisierung beginnt nahe der Oberfläche und ist in alle Richtungen offen, was Raum für Ressourcenerweiterungen bietet, sobald die Arbeiten weitergehen.

Das Anlegerinteresse am Unternehmen ist parallel zu diesen Entwicklungen gestiegen. St George schloss kürzlich eine Kapitalerhöhung über 72,5 Mio. AUD ab, an der sich nordamerikanische und europäische Fonds sowie Hancock Prospecting beteiligten - ein Zeichen für das langfristige Vertrauen in das Projekt.

Macquarie Research beschreibt das Projekt als eines mit mehreren mittel- bis langfristigen Katalysatoren, von metallurgischen Ergebnissen bis hin zu aktualisierten Ressourcenschätzungen, und betont den Dual-Rohstoff-Vorteil: Einnahmen aus sowohl Niobium als auch Seltenen Erden zu einer Zeit, in der beide Materialien auf den Listen kritischer Mineralien in den USA, Europa und Japan ganz oben stehen.

Arafura steuert beim Nolans-Projekt auf Finanzierungsklarheit zu

Während St George seine Strategie in Südamerika vorantreibt, konzentriert sich Arafura Rare Earths weiterhin auf das Vorzeigeprojekt Nolans im Northern Territory. Das Unternehmen trat im letzten Quartal 2025 mit weitgehend genehmigten geplanten Fremdfinanzierungen ein, ergänzt durch Eigenkapitalzusagen von Export Finance Australia und laufenden Verhandlungen mit der US-Export-Import-Bank.

Nolans ist eines von nur zwei australischen Seltene-Erden-Projekten, die im Rahmen des US-Australien Critical Minerals Framework als prioritär eingestuft wurden - einer Initiative zur Beschleunigung der Versorgung mit Materialien, die für die Hightech-Industrie unverzichtbar sind. Arafura hat bereits umfangreiche Arbeiten vor Ort abgeschlossen und verfügt über die erforderlichen Umweltgenehmigungen und Bergbaulizenzen, was das Projekt zu einem der am weitesten fortgeschrittenen Vorhaben im Inland macht.

Eine endgültige Investitionsentscheidung ist für Anfang 2026 geplant und hängt von der Gewinnung von Ankerinvestoren und der endgültigen Bestätigung der Fremdfinanzierung ab. Da NdPr zentral für die Magnetproduktion bleibt und das Angebot voraussichtlich bis in die zweite Hälfte des Jahrzehnts angespannt bleibt, wird der Fortschritt bei Nolans aufmerksam verfolgt.

WA1 Resources baut nach bedeutender Niobium-Entdeckung an Dynamik auf

WA1 Resources komplettiert das Trio der ASX-Unternehmen, die im Bereich kritischer Mineralien Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die Niobium-Entdeckung Luni in Westaustralien wurde als "Einmal-pro-Generation-Fund" beschrieben; die Ressourcenschätzung 2025 bestätigte 73 Mio. Tonnen mit 1,38% Nb2O5 in der Kategorie "Indicated" sowie einen hochgradigen Teilbereich mit 2,31% Nb2O5.

Technische Arbeiten in den Jahren 2024 und 2025 zeigten, dass das Vorkommen über konventionelle Verfahren Ferroniobium produzieren kann - einschließlich erfolgreicher Aufbereitung, Raffination und aluminothermischer Umwandlung. Diese Ergebnisse steigerten das Brancheninteresse erheblich, insbesondere angesichts der geringen Zahl weltweiter Niobiumminen und der starken Marktabhängigkeit von wenigen Produzenten.

Mit 82 Mio. AUD an Barmitteln und laufenden Bohrungen in den hochgradigen Zonen treibt WA1 Studien voran, die die Entwicklungsoptionen für die späten 2020er-Jahre definieren sollen.

Ein Sektor geprägt von Geopolitik und Chancen

Die drei Unternehmen befinden sich auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen - Arafura mit einem fortgeschrittenen Projekt, WA1 mit einer rasch wachsenden Entdeckung und St George mit einer beträchtlichen Ressource in direkter Nähe zu global bedeutender Infrastruktur. Gemeinsam ist ihnen die grundlegende Neuausrichtung der Lieferketten, die Seltene Erden und Niobium in den Mittelpunkt rückt.

An der ASX agieren Entwickler von Seltenen Erden und Niobium nun in einem Markt, der ebenso stark von geopolitischen Faktoren wie von geologischen Gegebenheiten geprägt ist - einem Umfeld, in dem Projekte mit Transparenz, Flexibilität und Skalierbarkeit weiterhin Aufmerksamkeit auf sich ziehen dürften.

