Umbruch in der Lieferkette belebt ASX-Seltene-Erden-Aktien: Arafura Rare Earths, St George Mining und WA1 Resources im Fokus

Entwickler kritischer Mineralien an der ASX rücken wieder verstärkt in den Blickpunkt, da Regierungen und Hersteller darum wetteifern, die Versorgung mit Seltenen Erden und Niobium zu sichern. St George Mining steht dabei besonders im Rampenlicht, da sich der Aufbau neuer Lieferwege beschleunigt.

Seltene Erden in einem sich wandelnden globalen Umfeld

Die Geopolitik wirkt weiterhin spürbar auf Lieferketten für Seltene Erden und Magnete. Chinas verschärfte Exportkontrollen haben Käufer zur Diversifizierung gedrängt, während die Erwartung eines angespannten NdPr-Marktes bis 2027 zusätzlichen Druck für neue, verlässliche Projekte erzeugt. Diese Dynamiken haben mehrere ASX-Unternehmen stärker in den Fokus gerückt, darunter St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8), Arafura Rare Earths (AU000000ARU5) und WA1 Resources (ISIN: AU0000196594).

Alle drei Unternehmen befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsphasen, sind jedoch durch ein übergeordnetes Thema verbunden: die Notwendigkeit strategisch gelegener Lagerstätten, die die Energiewende und die Hightech-Industrie zuverlässig versorgen können.

St George Mining baut seine Position in Brasilien aus

St George Mining hat sich durch die Übernahme des Araxá-Projekts für Seltene Erden und Niobium in Brasilien eine bemerkenswert starke strategische Position gesichert. Das Projekt liegt direkt neben der langjährigen CBMM-Mine, die rund 80% der weltweiten Niobiumproduktion liefert. Diese Lage ermöglicht den Zugang zu etablierter Infrastruktur und umfassendem bergbaulichem Know-how - Vorteile, die sowohl technische als auch operative Risiken reduzieren.

Die Ressourcenbasis von Araxá wächst weiter: Bohrungen lieferten Niobiumgehalte von bis zu 8,29% Nb2O5 und Gehalte seltener Erden von bis zu 32,98% TREO. Die bestehende Ressource weist durchschnittlich 4,13% TREO auf - vergleichbar mit international anerkannten Betrieben - und beginnt nahe der Oberfläche, was Potenzial für kostengünstige Tagebauentwicklung bietet.

Auch institutionelles Interesse nimmt zu. Eine kürzlich abgeschlossene Kapitalerhöhung über 72,5 Mio. AUD zog nordamerikanische und europäische Fonds sowie Hancock Prospecting an - ein Zeichen für das Vertrauen in den Entwicklungsweg des Projekts und die übergeordnete Strategie des Unternehmens. Mit Studien, metallurgischen Ergebnissen und Genehmigungsfortschritten, die in den nächsten 18 Monaten erwartet werden, tritt das Unternehmen in eine Phase zahlreicher potenzieller Katalysatoren ein.

Macquarie Research zeigt sich positiv gegenüber St George Mining und nahm die Berichterstattung mit einer Bewertung von 0,20 AUD pro Aktie auf. Die Einschätzung basiert auf der Analyse, dass Araxá eines der überzeugendsten Pre-Development-Profile im Sektor bietet - gestützt durch Niobiumgehalte, die mit etablierten Produzenten vergleichbar sind, und seltene Erden mit durchschnittlich 4,13% TREO.

Arafura arbeitet auf Finanzierungsklarheit zu

Arafura Rare Earths treibt weiterhin die Finanzierung seines Nolans-Projekts im Northern Territory voran. Der Großteil des geplanten Fremdfinanzierungspakets ist bereits bedingt genehmigt, einschließlich Unterstützung durch Export Finance Australia sowie einem Letter of Interest der US-EXIM Bank. Nolans gehört zu den zwei australischen Projekten, die im Rahmen des US-Australia Critical Minerals Framework priorisiert werden - ein Hinweis auf seine strategische Bedeutung.

Eine endgültige Investitionsentscheidung ist für Anfang 2026 geplant und hängt von der Sicherung von Ankerinvestoren sowie der Aufrechterhaltung bestehender Fremdfinanzierungszusagen ab. Mit zentralen Genehmigungen und abgeschlossenen Arbeiten vor Ort gehört Nolans weiterhin zu den am weitesten fortgeschrittenen Seltene-Erden-Projekten an der ASX.

WA1 Resources erweitert seine Position in Luni

WA1 Resources entwickelt seine Luni-Entdeckung im West Arunta weiter - ein Projekt, das in Branchenkreisen als moderner Ausnahmefund gilt. Die Mineralressourcenschätzung 2025 bestätigte 73 Mio. Tonnen mit 1,38% Nb2O5 in der Kategorie "Indicated", ergänzt durch einen hochgradigen Teilbereich mit 2,31% Nb2O5. Verarbeitungsversuche haben bereits Ferroniobiumproben über konventionelle Prozessrouten hervorgebracht, was frühe Entwicklungsarbeiten unterstützt.

Mit 82 Mio. AUD an liquiden Mitteln und Bohrprogrammen zur Ressourcenerweiterung und -aufwertung bleibt das Unternehmen in seinem Projektportfolio aktiv.

Ein Sektor geprägt von Chancen und dem Bedarf an Versorgungssicherheit

Der Druck zur Diversifizierung globaler Lieferketten hebt diese an der ASX notierten Entwickler kritischer Mineralien weiter hervor und zieht zunehmend internationales Anlegerinteresse an.

Quellen:

Macquarie Equity Research "St. George Mining Armored Knight Charging" vom 29. Oktober 2025

https://www.listcorp.com/asx/wa1/wa1-resources-ltd/news/diggers-and-amp-dealers-mining-forum-presentation-3222520.html

https://www.listcorp.com/asx/aru/arafura-rare-earths-limited/news/agm-presentation-3268601.html

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

