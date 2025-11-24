Außergewöhnlich mächtige, hochgradige Seltene Erden und Niobium ab Oberfläche: Die Analyseergebnisse für weitere sechs Diamantbohrlöcher liegen vor und bestätigen eine durchgehend hochgradige Mineralisierung (1): 80,55 m mit 5,44 % TREO und 0,60 % Nb2O5 ab Oberfläche in AXDD009, einschließlich:



32,3 m mit 9,13 % TREO und 0,75 % Nb2O5 ab Oberfläche

80,45 m mit 5,19 % TREO und 0,58 % Nb2O5 ab Oberfläche in AXDD008, einschließlich:

20,4 m mit 7,13 % TREO und 0,77 % Nb2O5 ab 56,6 m

100,8 m mit 3,53 % TREO und 0,43 % Nb2O5 ab Oberfläche in AXDD011, einschließlich:

27 m mit 4,66 % TREO und 0,41 % Nb2O5 ab 17 m

101,75 m mit 2,72 % TREO und 0,49 % Nb2O5 ab Oberfläche in AXDD005, einschließlich:

23 m mit 3,62 % TREO und 0,70 % Nb2O5 ab 34 m

81,4 m mit 3,23 % TREO und 0,49 % Nb2O5 ab Oberfläche in AXDD006, einschließlich:

17,15 m mit 3,68 % TREO und 0,50 % Nb2O5 ab 30 m

105 m mit 3,27 % TREO und 0,51 % Nb2O5 ab Oberfläche in AXDD010, einschließlich:

67 m mit 3,98 % TREO und 0,59 % Nb2O5 ab Oberfläche

Erweiterung der Mineral Resource Estimate (MRE) - bereits Weltklasse mit 40,6 Mt @ 4,13 % TREO (2): AXDD005, AXDD010 und AXDD011 waren Step-out-Bohrungen außerhalb des bestehenden MRE-Umrisses und unterstützen eine mögliche erhebliche Erweiterung der MRE - bereits die größte und hochgradigste karbonatit-gebundene Seltene-Erden-Lagerstätte in Südamerika und die zweithochgradigste Seltene-Erden-Ressource in der westlichen Welt.

Aufwertung der MRE in die Kategorie "Indicated": AXDD006, AXDD008 und AXDD009 waren Ressourcendefinitionsbohrungen und unterstützen eine potenziell hohe Umwandlung von "Inferred Resources" in der MRE in die Kategorie "Indicated".

Bohrungen werden rund um die Uhr fortgesetzt, Mineralisierung in alle Richtungen offen: 29 weitere Diamantbohrlöcher wurden an das Labor übergeben, Analyseergebnisse stehen noch aus, und weitere 40 Diamantbohrlöcher sind in der laufenden Kampagne mit drei diamantgestützten Bohranlagen vor Ort geplant.

St George Mining Limited (ASX: SGQ) ("St George" oder das "Unternehmen") freut sich, weitere außergewöhnliche Analyseergebnisse aus Diamantbohrungen bei seinem zu 100 % im Besitz befindlichen Araxá-Projekt für Seltene Erden und Niobium in Minas Gerais, Brasilien, zu präsentieren.

John Prineas, Executive Chairman von St George Mining, sagte:

"Diese Bohrergebnisse sind außergewöhnlich und unterstreichen die unvergleichliche Qualität der mächtigen, hochgradigen Mineralisierung unseres Araxá-Projekts. Bedeutend ist, dass die Mineralisierung seitlich in alle Richtungen und in der Tiefe offen bleibt.

Alle Bohrlöcher zur Ressourcenerweiterung und Ressourcendefinition haben eine konsistente Kontinuität und einen konsistenten Gehalt gezeigt, was uns zuversichtlich stimmt, dass diese Bohrkampagne den Umfang der MRE verändern, den Wert unseres Unternehmens neu definieren und St George weiter als eines der führenden Unternehmen im Bereich Seltene Erden und Niob positionieren wird.

Mit drei kontinuierlich arbeitenden Bohranlagen und zahlreichen Bohrproben, die bereits im Labor sind, freuen wir uns darauf, in den kommenden Wochen weitere spannende Bohrergebnisse bekannt zu geben."

(1) Siehe Tabellen 1 und 2 für Details der neuesten Bohrlöcher und Analysen.

(2) Siehe Tabelle 3 und unsere ASX-Mitteilung vom 1. April 2025 "High-Grade Niobium and REE JORC Resource for Araxá" für weitere Informationen zur Mineral Resource Estimate.

Über das Araxá-Projekt:

St George erwarb am 27. Februar 2025 100 % des Araxá-Projekts. Araxá ist ein risikoarmes, erstklassiges Seltenerd- und Niob-Projekt in Minas Gerais, Brasilien, das an die weltweit führenden Niob-Bergbaubetriebe von CBMM angrenzt.

Die Region rund um das Araxá-Projekt verfügt über eine lange Geschichte der kommerziellen Niobiumproduktion und bietet Zugang zu Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften.

St George hat staatliche Unterstützung für beschleunigte Projektgenehmigungen ausgehandelt, ein hoch erfahrenes Team vor Ort zusammengestellt und Beziehungen zu wichtigen Akteuren und Behörden in Brasilien aufgebaut, um das Projekt durch Explorationsarbeiten und Entwicklungsstudien voranzubringen.

St George wurde ausgewählt, am MAGBRAS-Programm der Bundesregierung teilzunehmen - einer Initiative, die darauf abzielt, eine integrierte und nachhaltige Lieferkette für Produkte aus Seltenen Erden aufzubauen, einschließlich der vollständigen Produktion von Permanentmagneten innerhalb Brasiliens.

Diese Beziehungen unterstreichen die Strategie von St. George, sich mit der brasilianischen Regierung, der Wirtschaft und der lokalen Gemeinschaft zu vernetzen, um einen einheitlichen und reibungslosen Fortschritt bei der Entwicklung des Araxá-Projekts zu unterstützen.

Am 1. April 2025 kündigte St George eine erste Ressource für das Projekt an, die sowohl eine weltweit bedeutende Niobium- als auch eine Seltene-Erden-Ressource darstellt, wie in Tabelle 3 unten gezeigt:

Zur Veröffentlichung freigegeben durch den Vorstand von St George Mining Limited.

John Prineas

Executive Chairman

St George Mining

+61 411 421 253

john.prineas@stgm.com.au

Peter Klinger

Media and Investor Relations

Purple

+61 411 251 540

mailto:pklinger@purple.au

Erklärung der sachkundigen Person - Mineral Resource Estimate

Mr. Beau Nicholls: Die Informationen in dieser ASX-Mitteilung, die sich auf die Mineralressourcenschätzung und historische/fremde Ergebnisse beziehen, basieren auf Informationen und Begleitdokumenten, die von Herrn Beau Nicholls, einem kompetenten Sachverständigen und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, geprüft und zusammengestellt wurden, und geben diese wahrheitsgetreu wieder.

Mr. Nicholls ist der Principal Consultant von EM2 Ltd (Sahara), einem unabhängigen Beratungsunternehmen, das von St George Mining Limited mit der Prüfung historischer Daten und der Erstellung der Mineral Resource Estimate für das Araxá Niobium & Rare Earth Project gemäß den JORC-Richtlinien von 2012 beauftragt wurde.

Mr. Nicholls verfügt über ausreichende, relevante Erfahrung bezüglich des Mineralisationsstils und des Lagertyps sowie der durchgeführten Arbeiten, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu gelten.

Mr. Leandro Silva: Die Informationen in dieser ASX-Mitteilung, die sich auf die Mineralressourcenschätzung beziehen, basieren auf Informationen und Begleitdokumenten, die von Herrn Leandro Silva, einem kompetenten Sachverständigen und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, geprüft und zusammengestellt wurden, und geben diese wahrheitsgetreu wieder.

Mr. Silva ist Consulting Geologist bei EM2 Ltd (Sahara), einem unabhängigen Beratungsunternehmen, das von St George Mining Limited mit der Prüfung historischer Daten und der Erstellung der Mineral Resource Estimate für das Araxá Niobium & Rare Earth Project gemäß den JORC-Richtlinien von 2012 beauftragt wurde.

Mr. Silva verfügt über ausreichende, relevante Erfahrung bezüglich des Mineralisationsstils und des Lagertyps sowie der durchgeführten Arbeiten, um als sachkundige Person gemäß der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu gelten.

Diese ASX-Mitteilung enthält Informationen, die sich auf die folgenden Berichte beziehen, welche auf der Website des Unternehmens unter http://www.stgm.com.au verfügbar sind:

1. April 2025 - Maiden High-Grade Niobium and Rare Earth Resource Estimate for the Araxá Project, Brazil

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den ursprünglichen Marktmitteilungen, auf die in diesem Bericht Bezug genommen wird, enthaltenen Mineralressourcenschätzungen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, auf denen die Mineralressourcenschätzungen basieren, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass Form und Kontext, in denen die Ergebnisse der sachkundigen Person präsentiert werden, gegenüber den ursprünglichen Marktmitteilungen nicht wesentlich verändert wurden.

Erklärung der sachkundigen Person - Explorationsergebnisse

Die Informationen in dieser ASX-Mitteilung, die sich auf historische und ausländische Ergebnisse beziehen, basieren auf Informationen und unterstützender Dokumentation, die von Mr. Carlos Silva, Senior Geologist bei GE21 Consultoria Mineral, geprüft wurden und diese zutreffend wiedergeben. Mr. Silva ist eine sachkundige Person und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists. GE21 ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen, das von St George Mining Limited mit der Prüfung historischer Explorationsdaten beauftragt wurde. Mr. Silva verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den betrachteten Mineralisationsstil, den Lagerstättentyp und die durchgeführte Tätigkeit relevant ist, um als sachkundige Person gemäß der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu gelten.

Erklärung der sachkundigen Person:

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsziele, Explorationsergebnisse, Mineralressourcen oder Erzreserven für das Araxá-Projekt beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Wanderly Basso, einem kompetenten Sachverständigen und Mitglied des Australasian Institute of Geoscientists, zusammengestellt wurden. Mr. Basso ist bei St George Mining Limited angestellt, um technische Beratung zu Mineralprojekten bereitzustellen, und er hält vom Unternehmen ausgegebene Performance Rights.

Mr. Basso verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den betrachteten Mineralisationsstil, den Lagerstättentyp und die durchgeführte Tätigkeit relevant ist, um als sachkundige Person gemäß der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu gelten. Mr. Basso stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in den Bericht in der Form und dem Kontext zu, in denen sie erscheinen.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die lediglich Prognosen darstellen und bekannten sowie unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von St George, der Direktoren und der Unternehmensleitung liegen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen.

Beispiele für in dieser Mitteilung verwendete zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Wörter wie "kann", "könnte", "glaubt", "schätzt", "zielt ab", "erwartet" oder "beabsichtigt" sowie andere ähnliche Begriffe, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese Aussagen basieren auf einer Bewertung der aktuellen wirtschaftlichen und betrieblichen Bedingungen sowie auf einer Reihe von Annahmen zu zukünftigen Ereignissen und Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung erwartet wurden.

Tatsächliche Werte, Ergebnisse, Interpretationen oder Ereignisse können wesentlich von den in dieser Mitteilung ausgedrückten oder implizierten abweichen. Angesichts dieser Unsicherheiten werden die Empfänger darauf hingewiesen, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung zu verlassen, da diese nur zum Datum der Veröffentlichung gelten. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht und den ASX Listing Rules übernimmt St George keine Verpflichtung, Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung oder aufgrund von Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, auf denen solche Aussagen beruhen.

Diese Mitteilung wurde von St George Mining Limited erstellt und enthält Hintergrundinformationen über das Unternehmen, die zum Zeitpunkt dieser Mitteilung aktuell sind. Die Mitteilung ist in zusammengefasster Form abgefasst und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Empfänger sollten sich nicht für Investitionsentscheidungen auf sie verlassen, da sie weder ihre Anlageziele, noch ihre finanzielle Situation oder ihre Bedürfnisse berücksichtigt. Diese Faktoren sollten - gegebenenfalls unter Einholung professioneller Beratung - bei der Entscheidung berücksichtigt werden, ob eine Investition angemessen ist.

Die Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Weder diese Mitteilung noch die darin enthaltenen Informationen stellen ein Angebot, eine Einladung, eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien in einer Rechtsordnung dar. Die Mitteilung darf nur in Übereinstimmung mit den jeweiligen gesetzlichen Anforderungen der betreffenden Rechtsordnung verbreitet werden. Empfänger sollten sich über die in ihrer eigenen Rechtsordnung geltenden Beschränkungen informieren, da deren Nichtbeachtung möglicherweise zu einem Verstoß gegen Wertpapiergesetze führt.

Diese Mitteilung stellt keine Anlageberatung dar und wurde ohne Berücksichtigung der Anlageziele, finanziellen Umstände oder besonderen Bedürfnisse der Empfänger erstellt. Die hierin enthaltenen Meinungen und Empfehlungen sind nicht als Empfehlungen für bestimmte Investitionen an bestimmte Personen gedacht.

Empfänger sollten professionelle Beratung einholen, wenn sie entscheiden, ob eine Investition geeignet ist. Alle Wertpapiergeschäfte beinhalten Risiken, darunter (unter anderem) das Risiko ungünstiger oder unerwarteter markt-, finanz- oder politischer Entwicklungen. Soweit rechtlich zulässig, übernimmt St George Mining Limited (einschließlich verbundener Unternehmen), ihre Führungskräfte, Mitarbeiter, Vertreter und Berater keinerlei Verantwortung für Verluste, die in irgendeiner Weise (einschließlich durch Fahrlässigkeit) daraus entstehen, dass jemand aufgrund dieses Materials handelt oder davon absieht zu handeln.

