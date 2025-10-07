www.boersenkiosk.de

Micron bekommt frischen Schub von der Analystenseite: Morgan Stanley stuft die Aktie von Equal-Weight auf Overweight hoch und hebt das Kursziel auf 220 $ an. Der zuständige Analyst Joseph Moore begründet den Schritt mit einer klar positiven Preisentwicklung bei Speicherchips. Sowohl DRAM (Dynamic Random Access Memory) als auch NAND (Flash-Speicher) zeigen stark steigende Preise, und die Nachfrage bleibt bis mindestens 2026 hoch, getrieben von Servern, KI-Rechenzentren und Storage-Lösungen. Käufer seien zunehmend nervös, ob überhaupt genügend Kapazitäten verfügbar sind. Micron steht vor mehreren Quartalen mit zweistelligen Preissteigerungen, welche die Gewinnkraft substantiell nach oben treiben sollten. Also: Zyklische Erholung am Speicherchipmarkt + struktureller KI-Boom. Bitte zunächst bis Jahresende ausreizen.Wir hatten den Titel neben SK Hynix in AK 04/25 vom 22. Januar in einer Lupe "Ohne HBM geht es nicht - eine "Superstory" auf die Reise geschickt. Beide Titel nähern sich in Dollar gerechnet der 100 %-Marke.